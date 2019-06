Sinsheim. (tk) Kritische Stellen für Fußgänger im Stadtgebiet verbessern will die Stadtverwaltung in den kommenden Wochen und Monaten. So hat es in der jüngsten Gemeinderatssitzung Werner Schleifer bekannt gegeben. Der Ordnungsamtsleiter beschrieb Sachstände diverser verkehrsrechtlicher Maßnahmen, welche die Situation von Passanten verbessern sollen. Die Orte stehen zum Teil seit Jahren in der Kritik und liegen in der Kernstadt, Adersbach und Weiler.

> Einmündung B 39/Kurpfalzstraße: Hier, an der Zufahrt von der Bundesstraße 39 nach Sinsheim-Ost, fließt der Verkehr zwischen Sinsheim und Rohrbach relativ schnell, gleichzeitig gibt es Fußgängerverkehr in Richtung des Wiesentals und der Sportstätten. Im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises werde gerade eine Planskizze für eine Fußgängerfurt mit Bedarfsampel erstellt, die bereits angeordnet sind.

> Kreuzungsbereich Grabengasse/ Pfarrstraße: Dort treffen Parksuchverkehr und viele Passanten auf dem Weg zur Innenstadt aufeinander, darunter etliche Schüler. Die Situation soll mit Hilfe einer rot eingefärbten Fläche verbessert werden, die mit auffälligen "Sägezähnen" zusätzlich gekennzeichnet ist. Verkehrszeichen und Markierungen würden außerdem gezielt auf Kinder und Fußgänger hinweisen.

> Wiesentalweg auf Höhe des Katharinenstifts: Ein Dauerbrenner im Gemeinderat, rege diskutiert seit vielen Jahren. Viele Senioren, Schüler, Freibadgäste und viele Fahrzeuge bilden hier das Spannungsfeld. Hinzu kommt der Verkehr, den die alla hopp!-Anlage mit sich bringt. Die "Verbesserungen für den querenden Fußgängerverkehr" werden am 2. Juli im Kernstadtausschuss vorberaten.

> Ortseinfahrt Adersbach/Mittelstraße: Neuralgischer Punkt im Bergdorf ist die Kreisstraße 4283 auf Höhe der Verwaltungsstelle sowie an der Ortseinfahrt Richtung Steinsfurt. Die Ortschaftsräte werden sich in ihrer kommenden Sitzung mit Querungshilfen befassen.

> Südliche Ortseinfahrt in Weiler: Die Kaiserstraße - die Landesstraße 550 - auf Höhe der Ortseinfahrt aus Hilsbacher Richtung soll als Fußgängerüberweg einen Zebrastreifen bekommen. Dieser könne jetzt angeordnet werden, sagte Werner Schleifer. In dem Bereich sind viele Fußgänger in Richtung der Schule und des Kindergartens unterwegs, außerdem liegen hier ein größeres Wohn- und ein Neubaugebiet.

> Weitere neuralgische Punkte kamen in Schleifers Ausführungen nicht zur Sprache. Einige der genannten Stellen finden sich in einem geplanten gemeinsamen Antrag der Ratsfraktionen, welcher jüngst bei einer Sitzung der Agendagruppe Radwegenetz angesprochen wurde und dessen Entwurf der RNZ zugespielt wurde (wir berichteten). Laut Schleifer liege der Antrag seiner Behörde jedoch noch nicht vor. Auf lediglich eine Stellungnahme beschränkte sich die Diskussion im Rat: Aktiven-Stadtrat Stefan Schubert regte einen Fußgängerüberweg in der Südstadt auf Höhe des Gebiets "Weißer Stein" über die Landesstraße 550 am Stadtausgang Richtung Weiler an.