Von Christian Beck

Sinsheim. Teile der Haupt- und Friedrichstraße werden umgebaut und für den Verkehr gesperrt. Rund 50 Personen, darunter viele Stadträte, besuchten die Infoveranstaltung am Montagabend. Hier die wichtigsten Informationen rund um die Baumaßnahme in der Zusammenfassung:

> Welche Bereiche sind betroffen? Gebaut wird in der Hauptstraße von der Abzweigung zur Klostergasse bis zur Wilhelmstraße sowie in der Friedrichstraße von der Kreuzung Hauptstraße bis zur Elsenzbrücke. Allerdings nicht überall gleichzeitig: Geplant sind fünf Bauabschnitte. Jeder Abschnitt wird fertiggestellt, bevor der nächste begonnen wird.

> Der Zeitraum: Baubeginn ist voraussichtlich am Dienstag, 11. Juni, also in den Pfingstferien. Ende September soll alles fertig sein, ein größerer Teil der Arbeiten findet also in den Sommerferien statt.

> Was wird gemacht? Der Bereich in der Hauptstraße wird laut Mirco Büchler, Geschäftsführender Gesellschafter bei Willaredt Ingenieure, 60 bis 65 Zentimeter tief ausgekoffert. Es wird also nicht nur der schadhafte Straßenbelag erneuert. Auch Binder- und Tragschicht sowie der Schotter werden ausgetauscht. Des Weiteren wird eine neue Wasserleitung verlegt. Die Leitung, die momentan dort im Boden liegt, ist über 100 Jahre alt, berichtete Martin Siegl, Technischer Leiter der Stadtwerke. Darüber hinaus wird ein alter Kanal, der unter dem Gehweg verläuft, stillgelegt. Die Häuser auf der Nordseite der Hauptstraße werden an einen neueren und größeren Kanal angeschlossen, der dort bereits verlegt wurde, bisher aber nur das Regenwasser der Straße ableitete. In der Friedrichstraße wird die Straße ebenfalls erneuert. Zusätzlich werden dort punktuell Kanalanschlüsse abgedichtet, um Absenkungen der Straße zu verhindern.

> Die Bauabschnitte: Los geht’s im Bereich von der Klostergasse bis zur Freitagsgasse. Die Bushaltestellen in der Hauptstraße sind währenddessen noch nutzbar, die Kreuzungen Freitagsgasse, Friedrich- und Wilhelmstraße bleiben frei. Der erste Abschnitt soll acht Wochen dauern. Der zweite Abschnitt umfasst den Bereich Freitagsgasse bis Friedrichstraße. Hier werden die Bushaltestellen erneuert, deshalb ist dieser drei- bis vierwöchige Bauabschnitt in den Sommerferien vorgesehen. Die Kreuzung Haupt-/Friedrichstraße bleibt offen. Der dritte Abschnitt reicht von der Friedrich- bis zur Wilhelmstraße und dauert voraussichtlich zwei Wochen. Der Verkehr kann währenddessen von der Friedrichstraße über die Freitagsgasse in die Hauptstraße fließen. Die Bauabschnitte vier und fünf betreffen die Friedrichstraße, die Hauptstraße ist dann wieder frei befahrbar. Zunächst wird von der Kreuzung Hauptstraße bis zur Freitagsgasse gearbeitet, zuletzt von der Freitagsgasse bis zur Elsenzbrücke. Drei bis vier Wochen sind für die beiden Abschnitte eingeplant.

> Umleitungen: Eine Umleitung führt von der Hauptstraße über die Alte Waibstadter Straße, die Mozartstraße und die Stiftstraße zur Wilhelmstraße. Diese Strecke soll laut Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer für Lkw gesperrt werden, zudem sei dort ein absolutes Halteverbot vorgesehen. Der Vollzugsdienst werde dort verstärkt patrouillieren. Eine großräumige Umleitung soll vom Ortsausgang Steinsfurt über die Neulandstraße verlaufen und bereits frühzeitig ausgeschildert werden.

> Was wäre im Notfall? Stadtbrandmeister Michael Hess sprach von kleineren Einschränkungen, die nicht wesentlich seien. Das Krankenhaus sowie Sinsheim-Ost seien gut erreichbar. Bei einem Treffen mit Verantwortlichen der GRN-Klinik und des DRK soll ein Konzept abgestimmt werden.

> Für die Anwohner sei eine Zufahrt bis zum Grundstück nicht immer möglich. Mülltonnen sollen am Tag der Abholung von der Baufirma zu einem Sammelplatz gebracht und leer wieder zurückgebracht werden. Darüber hinaus soll es einen "Baustellenkümmerer" geben.

> Wie fahren die Busse? Während des ersten Bauabschnitts sollen für die Linien 762 und 741 die Haltestellen auf der Rohrbacher Ortsdurchfahrt und im Bereich Krankenhaus/Klostermühle wegfallen. Bei der Linie 767 sollen die Haltestellen Kurpfalzzentrum und Egerlandstraße wegfallen, die Haltestelle am Krankenhaus wird nur einseitig bedient. Ersatzhaltestellen sind im Bereich Stiftstraße in Höhe der Realschule (beidseitig) und im Bereich der Einmündung Heilbronner Straße/Kurpfalzstraße (einseitig) angedacht.

> Die zwei Bushaltestellen in der Hauptstraße sollen einen behindertengerechten Zugang sowie ein Blindenleitsystem erhalten. Künftig sollen weitere Haltestellen nach diesem Muster umgebaut werden. Laut Bernd Kippenhan, Leiter des Amts für Infrastruktur, erhält Waldangelloch vier dieser Haltestellen.

> Warum wird gerade jetzt gebaut? Die Hauptstraße fällt als Bundesstraße in die Zuständigkeit des Bundes. Und dieser stellt aufgrund der Schäden des Straßenbelags Geld zur Verfügung. Die Stadtverwaltung sowie die Stadtwerke nutzen die Gelegenheit, um weitere Arbeiten auszuführen. Außerdem ist die Gelegenheit günstig, da während der Bundesgartenschau in Heilbronn auf der A 6 nicht gebaut wird.

> Was kostet die Baumaßnahme? Insgesamt 1,12 Millionen Euro. 328.000 Euro für die Erneuerung der Hauptstraße übernimmt das Regierungspräsidium, 224.000 Euro die Stadt Sinsheim für die restlichen Straßenbaumaßnahmen. 324.000 Euro entfallen auf die Stadtwerke Abwasserbeseitigung, 224.000 Euro auf die Stadtwerke Wasserversorgung. Am Dienstagabend vergab der Gemeinderat die Arbeiten an die Firma Leonhard Weiss.

> Warum reicht die Baustelle nicht bis zum Krankenhaus? Laut Baudezernent Tobias Schutz hätte dies weit mehr Zeit in Anspruch genommen - dann wären die Sommerferien vorbei und die Bauarbeiten auf der A 6 hätten wieder begonnen, was wahrscheinlich zu stärkeren Verkehrsbehinderungen geführt hätte.