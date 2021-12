Im Testzentrum Sinsheim in der Alten Poststraße liest eine Mitarbeiterin die Testergebnisse ab und gibt diese in ein Computerprogramm ein. Foto: Christiane Barth

Sinsheim. (cba) Dass das Testergebnis vorliegt, bevor der Test gemacht wurde, macht stutzig. So ging es Manfred Schmidt aus Epfenbach, der sich verwundert an das Testzentrum sowie auch an das Gesundheitsamt und die RNZ wandte. Er hatte beim Corona-Schnelltestzentrum am Technik-Museum online einen Termin für den zweiten Weihnachtsfeiertag vereinbart – sowohl für sich als auch für seine Frau und seinen Sohn. Seine Frau erhielt am Tag der Buchung das negative Ergebnis samt QR-Code per E-Mail zugeschickt – drei Wochen vor dem Test-Termin.

Sascha Thede und Sebastian Meuter, die die Teststationen in der Alten Poststraße, am Auto- und Technik-Museum sowie beim Baumarkt Hornbach betreiben, bedauern den Fehler, verweisen aber auf den "riesigen Ansturm", den sie am vergangenen Wochenende erlebten. Dabei mussten Kunden zeitweise zweieinhalb Stunden warten. Am Samstag waren bekanntlich strengere Corona-Regeln in Kraft getreten, am Sonntag war nachgebessert worden. "Da hatten wir riesigen Stress", berichtet Thede. Dabei habe wohl einer der rund 40 Mitarbeiter den Klick an der falschen Stelle gemacht. Doch folge im Nachgang auch immer eine E-Mail an den Kunden mit dem Hinweis, dass etwas schiefgelaufen sei. Dass sich Fehler bei einem solchen Ansturm einschleichen können, sei nicht zuletzt der Software geschuldet, meint Thede. Zwar sei das Programm zertifiziert, doch sei er inzwischen auf der Suche nach einem neuen Anbieter.

"Es passieren auch mal Fehler", räumt Thede ein. Auch in Dossenheim war es jüngst dazu gekommen. Im dortigen Testzentrum hatten Kunden, die online einen Termin gebucht hatten, aber nicht erschienen waren, per E-Mail ein negatives Ergebnis erhalten. Auch in Dossenheim verwiesen die Betreiber auf Softwareprobleme. Dass im Grunde aber menschliches Versagen dahintersteckt, wird auch dort eingeräumt. Dass der Epfenbacher, der mit Schmidt einen häufigen Nachnahmen trägt, in einer Liste mit weiteren Schmidts auftauchte und ein Mitarbeiter wohl den falschen Herr Schmidt auswählte, ist die wahrscheinlichste Erklärung, die auch Meuter einräumt. "Da haben wohl drei Datensätze untereinander gestanden, und es wurde einer mit dem falschen Datum ausgewählt."

Doch der Software-Anbieter habe bereits nachgebessert. Dass ein Testergebnis verschickt wird, das einem Termin zugeordnet ist, der noch nicht stattgefunden hat, ist technisch nun nicht mehr möglich, erklärt Meuter.

Um die Mitarbeiter für die Tests auszubilden, werden inzwischen abendfüllende Schulungen veranstaltet. Bei den ersten Testungen im Frühjahr wurde oft nur ein Online-Kurs beim Johanniter-Verband absolviert. In dieser Woche fand ein Workshop für das Personal des Testzentrums Sinsheim im Schulungsraum beim Auto- und Technik-Museum statt, geleitet von einem Heidelberger Mediziner.

Mit Testkits sind die Schnellteststationen gut ausgestattet, im Einzelhandel sind diese teilweise seit Wochen nicht mehr verfügbar. "Wir haben gut vorgesorgt und Nachschub ist gesichert", sagt Thede. In der vergangenen Woche, also in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung des Testzentrums Sinsheim, seien zudem in allen drei Stationen zusammen rund 30 Testergebnisse positiv ausgefallen.

In der Fortuna-Apotheke Hoffenheim, dort werden ebenfalls Schnelltests vorgenommen, schließen die Mitarbeiter "Blindgänger", wie sie an jenen Kunden aus Epfenbach gegangen sind, aus: "Wir haben das absolut beste Software-System, das es auf dem Markt gibt, und wir zahlen auch richtig viel Geld dafür", sagt eine Mitarbeiterin.