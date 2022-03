Von Christian Beck

Sinsheim. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Dienstag für bestimmte Berufsgruppen. Die RNZ fragte bei Vertretern des Krankenhauses, eines Seniorenwohnheims und eines ambulanten Pflegedienstes nach, inwieweit sich dieses Gesetz auf ihre Arbeit auswirkt. Die Antworten fielen unterschiedlich aus. Deutlich wird aber: Die Impfpflicht könnte in angespannten Berufsfeldern die Versorgung von Patienten erschweren.

Wie viele der 713 Mitarbeiter des Krankenhauses nicht geimpft sind, ließ Klinikleiter Thorsten Großstück offen. 124 haben ihm zufolge aber noch keinen Impfnachweis vorgelegt. Alle Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, "müssen wir als Arbeitgeber dem Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt wird dann alle gemeldeten Personen im Gesundheitswesen, die nicht geimpft und nicht genesen sind, anfragen und belehren", teilt Großstück mit. Die Mitarbeiter würden vom Gesundheitsamt zu ihren Gründen, die einer Impfung im Wege stünden, angehört. "Bei einigen gibt es vielleicht nachvollziehbare Gründe wie Erkrankungen, die eine Impfung verbieten", erklärt Großstück. Wie mit nicht geimpften Mitarbeitern umgegangen wird, werde auf Basis dieser Anhörung entschieden. Doch am Ende dieses Prozesses könne es zu einem "Betretungsverbot für die Einrichtung" kommen, teilt der Klinikleiter mit. Sprich: Die Mitarbeiter würden gekündigt.

Doch genau das wollen mehrere Arbeitgeber dringend vermeiden: "Weitere Ausfälle können wir nicht verkraften. Dies hätte Einschränkungen in der Patientenversorgung zur Folge", sagt Großstück. Ähnlich denken die Verantwortlichen des Pflegedienstes Mayerhöffer. Zwar sind dort von knapp 150 Angestellten nur drei nicht geimpft. Doch bei zwei davon handele es sich um examinierte Krankenpflegerinnen, teilt Inhaberin Annette Mayerhöffer mit. Und auf diese könne sie nicht verzichten. "Wir haben Personalmangel hoch zehn", berichtet sie. Obwohl man Lohn über Tarif bezahle, finde man kaum Arbeitskräfte. Zahlreiche Anfragen von zu Pflegenden habe man vor diesem Hintergrund bereits ablehnen müssen. Falle nun eine erfahrene Kraft weg, könne eine andere Pflegerin nicht einfach zwei Touren an einem Tag fahren, erklärt Pflegedienstleiter Eike Mayerhöffer.

Mit einer der zwei nicht geimpften Krankenpflegerinnen konnte die RNZ sprechen, sie möchte anonym bleiben. Sie schildert Bedenken gegenüber den Impfstoffen, spricht von Patienten auf ihrer Tour, die an schweren Impfnebenwirkungen litten und betont, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Ihren Patienten habe sie zur Impfung geraten, da diese zur Risikogruppe gehören, doch sie selbst sei weder alt noch vorerkrankt. Zudem achte sie sehr auf Hygiene und habe sich bislang noch nicht mit Corona angesteckt, mache aber Überstunden, weil sie geimpfte Kollegen vertritt, die sich Corona-bedingt in Quarantäne befinden. "Ich habe niemanden gefährdet und immer ordnungsgemäß gearbeitet. Und ich würde gerne weiter arbeiten", sagt sie. Dass sie nach mehr als 20 Berufsjahren unter diesen Vorzeichen vielleicht bald nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen darf, sei für sie völlig irreal. Auf die Frage nach einem Plan B antwortet sie: "Dann bleibe ich zu Hause." Annette Mayerhöffer hofft, dass es nicht soweit kommt. Doch sie fühlt sich in der Zwickmühle und erklärt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch Nachteile mit sich bringt.

Als Verfechterin der Impfpflicht bezeichnet sie Christina Langer, Leiterin des Katharinenstifts, und sagt: "Von mir aus hätte die auch schon früher kommen können." Zudem findet sie, dass es "zu viele Hintertürchen" gibt, wenn es um Gründe geht, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Von 84 Angestellten im Katharinenstift sei eine Pflegehelferin nicht geimpft. Zuletzt hätten noch drei Mitarbeiterinnen gewartet, bis das neue Vakzin Novavax erhältlich war und haben sich damit impfen lassen. Vor diesem Hintergrund hält Langer mögliche personelle Verluste für kompensierbar. Bei anderen Seniorenwohnheimen, mit denen sie sich im Austausch befinde, sei die Impfpflicht ebenfalls kein großes Thema. Änderungen habe es im Katharinenstift nur insoweit gegeben, weil externe Kräfte nicht geimpft gewesen seien, beispielsweise Fußpfleger oder Physiotherapeuten, die zur Krankengymnastik kamen. Sie seien nun durch geimpfte Kräfte ersetzt worden.