Sinsheim. (jubu) Viel Wind um Nichts – so könnte man es grob ausdrücken, was sich am vergangenen Samstagabend im Sinsheimer Freibad zugetragen hatte. Dennoch ging die Sicherheit vor, das Bad wurde geräumt und Großalarm ausgelöst.

Kurz vor 18.30 Uhr hatte eine Maschine Alarm geschlagen – sie zeigte einen erhöhten Messwert an Chlorid im Wasser, woraufhin Mitarbeiter des Bades die Feuerwehr verständigten. „Wir hörten auf einmal einen Alarmton und eine Durchsage, dass es einen technischen Defekt gäbe und wir sofort das Bad verlassen sollten“, erzählt eine Dame mit noch nassen Haaren vor dem Freibad. Sie und rund zwanzig weitere Gäste waren zu diesem Zeitpunkt noch im Wasser.

Kräfte der Sinsheimer Feuerwehr waren nur wenige Minuten nach Alarmierung vor Ort und gingen in Schutzanzügen unter Atemschutz in das Gebäude vor. Mehrere Messungen der Feuerwehr ergaben, dass letztlich keine überhöhte Konzentration im Wasser war. Die erhöhten Werte hatte das alarmschlagende Gerät vermutlich aufgrund eines technischen Defekts angezeigt, erklärte die Polizei am Samstagabend.