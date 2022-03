Von Christiane Barth

Sinsheim. Taxiunternehmen leben davon, die Fahrgäste von A nach B zu befördern. Doch wenn man eine Gleichung daraus macht, tanzt eine Unbekannte nun völlig aus der Reihe: X ist der Preis für den Kraftstoff. Damit ließ sich in der Vergangenheit ganz gut kalkulieren, jetzt aber nicht mehr. Sven Streib, zusammen mit seinen Brüdern Kim und Chris Mitinhaber von Taxi-Streib, zahlt momentan bis zu 10.000 Euro mehr im Monat. Wohin die Reise geht? Das macht ihm ganz schön Kopfzerbrechen. Martin Häffner, Geschäftsführer von Leimbach-Taxi, sieht ebenfalls "wenig Alternativen" und resümiert: "Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Pille zu schlucken."

Das Taxiunternehmen Streib hat seinen Standort nicht nur in Sinsheim, sondern auch eine Niederlassung in Heidelberg und beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiter, davon etwa zwei Drittel in Sinsheim. Die Arbeitsplätze seien nicht gefährdet, versichert Sven Streib. Aber noch nie im Laufe des elfjährigen Bestehens seines Unternehmens habe er solche Sorgen gehabt.

Rund 60 Prozent seines Umsatzes macht er mit den Krankenfahrten, die von den Krankenkassen finanziert werden. Die Verträge nun anzupassen, wäre eine Möglichkeit, die Mehrkosten abzupuffern. "Aber die Mühlen mahlen langsam", sagt Streib. Mit drei Monaten Bearbeitungszeit müsse man da mindestens rechnen. Mit seinem Anliegen, die Tarife anzupassen, ist er an die Krankenkassen bereits herangetreten. Denn die momentan gültigen Verträge wurden im Jahr 2020 geschlossen. Damals lag der Preis für Diesel bei 1,10 Euro pro Liter. Jetzt ist er mehr als doppelt so hoch.

Gleiches gilt für die Verträge mit dem Landratsamt, die den innerstädtischen Transport regeln. Denn die Taxitarife in der Betriebssitz-Gemeinde gibt der Landkreis vor. "Diese Preise dürfen nicht über- oder unterschritten werden", erklärt Streib, "wir müssen zu den aktuellen Taxitarifen befördern." Diese stammten aber aus dem Jahr 2015. Alle Fahrten jedoch, die über die Betriebssitz-Gemeinde hinaus gehen, können nach einer Pauschale vereinbart werden. Und die kann flexibel gestaltet werden, unter Berücksichtigung der aktuellen Spritpreise.

Er sieht sich in der momentanen Lage nun arg in der Zwickmühle: "Es gibt Verträge, die von beiden Parteien einzuhalten sind." Das Landratsamt plane zwar eine Taxitariferhöhung, doch sei damit ebenfalls nicht kurzfristig zu rechnen, zudem verursache diese erst einmal "erhebliche Kosten". Denn auf alle Fahrzeuge der Flotte müsse dann von einem Dienstleister der neue Tarif aufgespielt werden. Danach muss der Taxameter beim Eichamt abgenommen werden. Kostenpunkt: bis zu 200 Euro pro Fahrzeug für das Unternehmen.

Einfach die Autos stehen lassen? Geht nicht. Streib berichtet von der gesetzlichen Betriebspflicht, die pro Tag eine sechsstündige Bereitschaft zur Beförderung vorschreibt. Auch die Schülerbeförderung ist an Verträge gebunden. Etwa 20 Prozent des Umsatzes macht diese bei Streib aus.

Darüber hinaus bestehen auch mit Sinsheimer Unternehmen und Organisationen wie Seniorenheimen und Tagespflegeeinrichtungen Beförderungsverträge. Da hofft Streib nun auf Energiekostenzuschläge, und zwar kurzfristig: "Da geht es nicht anders, sonst können wir zum Teil nicht mehr befördern." Ein weiteres Instrument, um einzusparen, ist die Tourenplanung: "Da versuchen wir zu optimieren."

Corona-bedingt hatten Taxiunternehmen bereits große Einbußen zu verzeichnen, da das Geschäft zeitweise fast ganz lahmgelegt wurde. "Und wegen unserer Betriebsgröße haben wir keine staatliche Förderung erhalten", teilt Streib mit. Doch es müsse weitergehen: "Wir können nicht einfach sagen: Wir fahren jetzt nicht mehr." Streib geht davon aus, dass Kraftstoffkosten sinken werden, aber nicht kurzfristig. Und er vermutet, dass sie nicht auf das Niveau vor dem Krieg in der Ukraine zurückgehen.

Die Flotte auf Elektroantrieb umzustellen, hält Streib für wenig zielführend, die erforderliche Reichweite sei damit nicht zu schaffen. Zudem sei die Lade-Infrastruktur noch zu wenig ausgebaut. Martin Häffner unterdessen ist gerade dabei, seine Flotte auf Elektro-Antrieb umzurüsten. Doch für diese Autos gebe es lange Lieferzeiten. Einige Hybrid-Fahrzeuge hat Häffner bereits im Einsatz. Doch die Reichweite im reinen Elektro-Modus liegt bei 40 Kilometern, während bei einer kurzen Taxischicht 300 Kilometer bewältigt werden müssen. Die Spritkosten machen von den Gesamtkosten seines Unternehmens bis zu 15 Prozent aus. Der 38-Jährige rechnet nun mit einer Bereinigung des Taximarktes. Das bedeutet: Viele werden aufhören müssen.