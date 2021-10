Den Abschluss bildete eine Delegiertenversammlung in der Dr.-Sieber-Halle. Durchweg lobten Tagungsgäste die gleichzeitig professionelle wie familiäre Atmosphäre in Sinsheim. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Fleischerhandwerk muss und will sich deutlich von der Industrie unterscheiden: Wenn es ein Signal gibt, das vom Bundesverbandstag des Deutschen Fleischer-Verbands ausgeht, dann dieses. Das Treffen hat in den vergangenen Tagen in Sinsheim stattgefunden – und damit erstmals in einer Kleinstadt: Gäste der Fleischerinnung Rhein-Neckar um Innungsobermeister Rüdiger Pyck waren über 250 Delegierte aus ganz Deutschland.

Tierwohl und Tierschutz, Fleischersatz sowie Klimaveränderungen, die mit dem Fleischkonsum in Verbindung gebracht werden würden: Laut Verbandspräsident Herbert Dohrmann könne das Fleischerhandwerk Antworten liefern auf jene "drängenden Fragen dieser Zeit", damit beim Verbraucher punkten und sich Wettbewerbsvorteile verschaffen. Nur müsse man diese Antworten auch "parat haben", sagte Dohrmann, der aus Bremen stammt. Künstliches Fleisch beispielsweise, sei bislang "nicht über das experimentelle Stadium herausgekommen", es brauche als Starter der Erzeugung "nach wie vor tierisches Material".

Discounter preschten mit "vollmundigen Ankündigungen" vor, versprächen ab 2030 nur den Verkauf bester Haltungsstufen; angesichts des Kleingedruckten und der tatsächlichen Anteile am Sortiment bleibe zwar der Substanzgehalt solcher Ankündigungen offen, schilderte Dohrmann. Trotzdem nähmen Kunden von den Marketingaktionen Notiz und forderten Transparenz an den Verkaufstheken ein. Dem allem könne man sich "mit großem Selbstbewusstsein stellen", müsse aber vorbereitet sein und neue Ideen aufnehmen.

Ein Label, über dessen einheitliche Kriterien die Innungen ihre eigenen Qualitätsansprüche und die ihrer Landwirte beim Kunden vertreten können, scheiterte. Zu heterogen sind die 5000 Innungsbetriebe und deren Regionen strukturiert: Die Palette reicht vom Verarbeiter von Biorindfleisch für den regionalen Handel über den Münchner Innenstadt-Fleischer mit angegliedertem Wirtshaus bis zum ländlichen – und zum Kraichgauer – Traditionsbetrieb mit eigener Schlachtung und gewachsenen Strukturen, wo Metzger- und Landwirtschaftsmeister als Einheit auftreten. "Als Marke", wie einer sagte, über die man mehr Kundennähe schaffe, als dies jedes weitere in einer vermeintlichen Flut diverser Labels tun könne. Andererseits: Es gibt Regionen – etwa in Ballungsgebieten und wo es an landwirtschaftlichen Strukturen oder schlicht am nahen Schlachthof fehlt – in denen "kurze Wege" 80 Kilometer und länger sind.

Und es gibt Betriebe, deren Catering-Standbein dem Preisdruck öffentlicher Ausschreibungen unterworfen ist. Ein Orientierungswert fürs Kilo Schweinefleisch liegt zwischen etwa 2,50 bis vier Euro in den höchsten Qualitätsstufen, wie sie von Handwerksbetrieben oft verwendet werden – der Marktpreis rangiert bei eher kärglichen 1,20 Euro. Kaum möglich, dieses Geflecht in einem gemeinsamen Label abzubilden, war zumindest eine Mehrheit beim Verbandstag der Ansicht. Jeder Betrieb muss wohl weiterhin seine Alleinstellungsmerkmale selbst herausarbeiten, allerdings soll es mehr Handreichungen und Arbeitshilfen in diese Richtung geben.

Hamburg, München, Berlin oder – im kommenden Jahr – Bonn: Der Bundesverbandstag des Deutschen Fleischer-Verbands hatte in den Vorjahren weit überwiegend in Großstädten stattgefunden. Anlässlich der abgesagten Landesheimattage 2020 in Sinsheim, deren offizieller Gastronomiepartner die hiesige Fleischerinnung war, hatten der Steinsfurter Pyck und Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Veranstaltung in die vergleichsweise beschauliche Große Kreisstadt geholt. Ein Festabend im Stift Sunnisheim, ein Treffen im Forum des Technik-Museums mit Diskussionen und Fachvorträgen sowie ein Delegiertentag mit Präsidiums- und Vertretungswahlen sowie Ehrungen wurden nun mit einem Jahr Verspätung von den Innungsbetrieben und der Stadt Sinsheim organisiert.

Dass die Planung nach Absage des Landesfests dennoch beibehalten wurde, erwies sich offensichtlich als guter Griff: Durchweg lobten Tagungsgäste die gleichzeitig professionelle wie familiäre Atmosphäre und die inhaltliche und kulinarische Qualität des Verbandstags. Hotels im weiteren Stadtgebiet waren nahezu ausgebucht. Hierzu OB Albrecht: "Ich bekomme Gänsehaut, was uns die Heimattage gebracht hätten."