Sinsheim. (cba) Die Fitnessstudios waren lange im Dämmerschlaf, diesen Mittwoch dürfen sie wieder öffnen. Das "Venice Beach" in der Lilienthalstraße macht auf und auch im Gesundheitszentrum "Reha-Med" kann wieder ohne ärztliches Rezept trainiert werden. Mit der zweiten Lockerungsstufe ist wieder kontaktarmer Freizeit- und Amateursport innen und außen sowie in Fitnessstudios erlaubt. Sportler, Fitness- und Gesundheitsbewusste können aufatmen.

Im "Reha-Med" ist ein Termin zum Trainieren erforderlich. Auch ein negatives Corona-Testergebnis, der Impf- oder Genesenen-Nachweis sind vorzulegen. Maskenpflicht besteht. "Wir sind froh, dass es wieder losgeht", meint Geschäftsführer David Dellameilleure, "in dieser Zeit haben viele erkannt, dass Gesundheit einfach ein hohes Gut ist." Er betont, dass das Studio mit einem Hygienekonzept bei höchstmöglicher Sicherheit betrieben werde.

Im "Venice Beach" finden Kurse vorerst noch nicht statt, da sie nicht mit den Kontaktbeschränkungen vereinbar seien, hieß es im Studio. Der Wellnessbereich jedoch ist geöffnet, doch gelten dort Abstandsregelungen. Das Dampfbad bleibt weiterhin geschlossen.

Die Studiokette, die in der gesamten Region vertreten ist, betrieb bis vor der letzten staatlich verordneten Schließung Anfang November noch zwei Studios in der Stadt: außer dem "Venice Beach Premium" auch das etwas günstigere "Livestyle" in der Carl-Benz-Straße mit einem etwas abgespeckten Programm und ohne Wellnessbereich. Dieses wurde nun geschlossen, die Mitglieder des "Livestyle" können nun im "Premium" trainieren – allerdings ohne Zugangsberechtigung zum Wellnessbereich.

Rund 2500 Mitglieder zählt der Studiobetreiber noch in Sinsheim. "In diesem dreiviertel Jahr, in dem wir insgesamt geschlossen hatten, sind uns viele abgesprungen", bedauert Studioleiter Steffen Elsässer: "Es lohnt sich einfach nicht mehr, noch beide Standorte zu halten." Eine endgültige Lösung müsse das nicht sein, meint er: "Es kann passieren, dass wir das ,Livestyle‘ auch wieder öffnen", sagt Elsässer. Das Gebäude ist Eigentum der Studiokette. Die Geräte aus der Carl-Benz-Straße wurden nun in der Lilienthalstraße integriert. Einige Geräte sind dort nun mit rotem Band umwickelt, sie bleiben gesperrt, um den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Trainierenden zu gewährleisten.

Die Verträge, die in der Zwischenzeit stillgelegt wurden, sollen spätestens am 1. Juli wiederbelebt werden. Wer vorher wieder eincheckt, wird von den Mitarbeitern erfasst und reaktiviert somit auch wieder seinen Vertrag. "Wir hoffen, dass wir unser Angebot ab Juli wieder in vollem Umfang anbieten können", wirbt Elsässer. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht trainieren kann und seinen Vertrag weiter stilllegen möchte, müsse ein Attest vorlegen.

Es gelten außerdem die üblichen Zugangsbeschränkungen mit Eintritt nur für nachweisbar getestete, genesene oder geimpfte Personen. Darüber hinaus gibt es Begrenzungen der zugelassenen Personenanzahl im Innenraum.

Mit einem neuen Trainingssystem und neuem Gerätepark wartet das Therapiezentrum am Museum auf. Dort können vorerst nur jene Kunden trainieren, die bereits in den vergangenen Monaten als Patienten registriert waren, hieß es. Doch sei nicht ausgeschlossen, dass sich das noch ändern werde.