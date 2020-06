Sinsheim. (jubu) Die Sinsheimer Feuerwehr hat am Samstagmittag eine Katze im Badstubenweg gerettet. Zuvor hatte die Großmutter des Besitzers das Tier an einem Baum einige Häuser weiter entdeckt und schließlich den Notruf gewählt. Die Katze galt seit Donnerstag als vermisst und wurde gegen 11.30 Uhr an einem Baum in fünf Metern Höhe ausgemacht werden.

Die Feuerwehr brachte dazu ihre Drehleiter in Stellung. Doch just als zwei Feuerwehrleute aus dem Drehleiterkorb sich dem Tier näherten, nahm sie Reißaus. Die Katze sprang in zwei Sätzen vom Baum und suchte in dem großen Areal des unbewohnten Hauses, auf dessen Grundstück der Baum steht, das Weite.

Ebenso schnell verschwand auch die Großmutter aus der Menschentraube, die sich um die roten Einsatzfahrzeuge gebildet hatte. Wie die RNZ später von der Feuerwehr erfährt, soll das Tier vor dem unmittelbaren Kontakt grimmig geschaut haben.