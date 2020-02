Sinsheim. (rnz) Die Sinsheimer Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen ausgebüxten Hund gerettet. Das Tier saß auf einem Baumstumpf in der Elsenz fest und konnte nicht mehr alleine an Land.

Die Feuerwehr Sinsheim rückte an und schob dem Hund ein Holzbrett zu, über das der Vierbeiner dann ans Ufer gelangte. Dort wurde er von den Einsatzkräften in Empfang genommen, betreut und an die Tierrettung Unterland übergeben.

"Der Hund war sehr zutraulich und hat sich sehr gefreut, wieder seine vier Pfoten auf dem sicheren Erdboden zu haben", sagte die Feuerwehr Sinsheim.

Das Tier war laut Aussage der Feuerwehr seinen Besitzern weggelaufen.