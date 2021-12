Alles an Bord: Das neue Tanklöschfahrzeug der Kernstadt-Feuerwehr ist in Sinsheim eingetroffen. Bei der Ausstattung und Konfektionierung der einzelnen Baugruppen konnten die Praktiker einiges mitgestalten. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Freude bei der Feuerwehr Sinsheim: Mehr als 30 Jahre lang leistete das alte Tanklöschfahrzeug treue Dienste. Nach einem Jahr des Aufbaus ist nun der Nachfolger im Kraichgau eingetroffen. Ein Allrounder für eine halbe Million Euro.

Und in den passt so einiges rein: Das Fahrzeug ist so konfektioniert, dass, neben zehn Mann, deren Atemschutzgeräten und 2400 Litern Löschwasser, so gut wie alles an Bord ist, was man benötigen könnte, wenn man als Erster an einer Unglücksstelle eintrifft.

Von groben Äxten, Hämmern und Beilen bis hin zu medizinischen Notfallkoffern. Und vom Gurtschneider über mehrere Kettensägen bis hin zur Schleifkorbtrage fürs Bergen von Menschen, die bewegungsunfähig sind. Auf dem Dach fährt eine große Zwölfmeter-Ausziehleiter mit: Wenn Drehleiterfahrzeuge aus Platzgründen nicht eingesetzt werden können, sind solche Leitern das Mittel der Wahl. Auch Werkzeug zum Öffnen von Fahrzeugdächern, das selbst mit dickstem Blech klarkommt, wird mitgeführt. Hinzu kommen diverse Gurte, Blöcke und Keile zum Sichern von Einsatzstellen.

Die Anordnung der Utensilien an Bord folgt zu nicht geringen Teilen einem Konzept, wie es sich im Sinsheimer Feuerwehralltag zig-fach bewährt hat, sagt Thomas Nerpel: "Da haben wir mitreden können." Zwar gebe es Normen für Aufbauten von Einsatzfahrzeugen; ein "gewisser Spielraum" mache es möglich, dass sich Praktiker einbringen können. Schließlich wissen Sinsheimer Feuerwehrleute am besten darüber Bescheid, wo Sinsheimer Feuerwehrleute ihre Ausrüstung am liebsten liegen haben. Der Aufbau des Fahrzeugs erfolgte im engen Kontakt zwischen Wehr und dem Fahrzeugbauer Walser im österreichischen Rankweil.

Von dort sind jetzt drei Sinsheimer zurückgekehrt, unter anderem Nerpel: Vom wunderbaren Alpenpanorama der österreichisch-schweitzer Grenzregion hat das Trio allerdings nicht viel mehr mitbekommen als den Blick aus dem Hotelfenster: Nach der "nicht ganz einfachen Einreise mit Sondergenehmigungen", weil Deutschland laut Corona-Verordnung des Nachbarlands als Hochrisikogebiet gilt, verfolgten sie den letzten Feinschliff am Tanklöschfahrzeug. Hauptaufgabe der drei war neben der Überführung des Fahrzeugs vor allem die genaue Einweisung in den modernen Truck. Als "Multiplikatoren" geschult, kümmern sie sich jetzt im kommenden Vierteljahr darum, dem Rest der Wehr Neuerungen und Unterschiede zum bisherigen Fahrzeug zu vermitteln.

Das alte Tanklöschfahrzeug "bleibt so lange im Einsatz", sagt Kommandant Michael Hess: Ähnlich in Ausstattung und Handhabung, sei das Gefährt – obwohl einwandfrei gewartet und blitzblank – "deutlich in die Jahre gekommen". Es gibt Probleme mit Dichtungen und Flüssigkeitsverlust, Rost am Fahrwerk, und auch die Ersatzteilsituation ist nach mehr als 30 Jahren schwierig – nicht zuletzt, weil es sich beim Aufbau ebenfalls um ein Sonderfahrzeug handelt. "Spezielle Anbieter" für Spezialmaschinen will die Feuerwehr im Lauf der kommenden Monate kontaktieren; das alte Fahrzeug will man verkaufen, es könnte dann "möglicherweise im ferneren Ausland" instandgesetzt werden und noch einige Einsatzjahre vor sich haben.

Rund 450.000 Euro kostet das neue Tanklöschfahrzeug auf MAN-Basis, das fürs schnelle Ausrücken gebaut ist und als viel eingesetztes Allzweck-Fahrzeug der Feuerwehren gilt. Ein Zuschuss von rund 92.000 Euro hilft bei der Beschaffung. Die Variante, die die Sinsheimer Kernstadtwehr gewählt hat, ordnen Fachleute indessen der oberen Mittelklasse zu. Und in der Tat gibt es in der Region deutlich kleinere Gemeinden, in denen deutlich größere Tanklöschfahrzeuge bewegt werden: Die Version der Kernstadt-Wehr hält man dort allerdings für "bedarfsgerecht", sagt auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Ganz anders beim Feuerwehrhaus: Seit den 1970er-Jahren wurde in der Dührener Straße mehrfach an- und umgebaut: Neben Dämmungs- und Feuchtigkeitsschwierigkeiten gibt es auch ein gut sichtbares Platzproblem: Teile der Ausrüstung sind auf Nachbargebäude verteilt; andere lagern in Einkaufswägen und Gitterboxen, was zwar pragmatisch ist, da man diese gut "aus dem Weg schieben kann". Doch nicht erst seit die Feuerwehr Sinsheim kreisweit als Dienstleister auftritt – etwa bei der Wartung von Atemschutzgeräten – ist man der Ansicht, dass "das Ende der Fahnenstange erreicht" ist.

Auch das Wäschewaschen mit Industriewaschmaschinen in der Fahrzeughalle dürfe "eigentlich nicht sein", ist sich Hess sicher. Bei der geplanten neuen Feuerwache auf dem Gelände der früheren Autobahnmeisterei gehe es allmählich voran, heißt es von Baudezernentin Katharina Scherhag. Gemeinsam mit dem Büro "Kplan" arbeite man zurzeit an der Entwicklungsplanung. Der Abbruch der Gebäude ist laut Kaufvertrag im ersten Halbjahr 2022 vereinbart. An einen Umzug ist erst im Jahr 2025 zu denken.