Personalintensiv und anstrengend gestaltete sich der Einsatz der Sinsheimer Feuerwehr bei einem Maschinenbrand in der Halle eines Pappeherstellers. Foto: Armin Guzy

Sinsheim. (guz) Kurz vor 11 Uhr ist am Sonntag die Sonntagsschicht für gut 20 Mitarbeiter des Pappeherstellers Monowell abrupt, lautstark und feucht beendet worden. Im Untergeschoss der bis unter die Decke mit riesigen Papierrollen und Pappen gefüllten Produktionshalle in der Straße "Am Schäfersbruch" war es aus noch nicht genau geklärter Ursache zu einem Brand gekommen.

Den Sicherheitsvorkehrungen – die gesamte Halle ist flächendeckend mit Rauchmeldern und Sprinklern ausgestattet – und dem raschen Eingreifen der Sinsheimer Feuerwehr ist es wohl zu verdanken, dass der Schaden überschaubar blieb. Gleichwohl waren die Feuerwehrleute stark gefordert und mussten weitere Einsatzkräfte nachalarmieren. Kommandant Michael Hess sprach von einem "relativ personalintensiven Einsatz", bei dem zum Glück niemand verletzt worden sei. Alle Beschäftigten hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können, während sich der Rauch in der Halle ausbreitete; die automatisch mitalarmierten Sanitäter des Roten Kreuzes mussten niemanden versorgen.

Ausgelöst wurde der Brand offenbar durch eine möglicherweise defekte oder überhitzte Schredderanlage im Keller. Das war dann auch der Grund, weshalb der Brand zwar bereits nach wenigen Minuten vollständig unter Kontrolle war, die Nachlöscharbeiten sich aber schwierig gestalteten. Nur unter Atemschutz konnten je zwei Trupps der Feuerwehrleute zu der Anlage vordringen. Weil solche Einsätze die Kondition extrem fordern, wurden weitere Atemschutzgeräteträger hinzugezogen, damit sich die Einsatzkräfte abwechseln und die Anlage auf der Suche nach Glutnestern auseinanderbauen konnten.

Eine weitere Herausforderung waren die in der Halle verarbeiteten Produkte selbst: Pappe und Löschwasser ergeben zusammen schnell Pappmaché, worauf beim Löschen natürlich wenig geachtet werden kann. Die Nacharbeiten waren entsprechend aufwendig und langwierig. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, stand am Sonntag noch nicht fest.