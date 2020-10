Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Im städtischen Kindergarten "Vogelnest" und im evangelischen Kindergarten "Weltentdecker" sind, Stand Juni 2020, alle vorhandenen Plätze belegt. Darauf wies Ortsvorsteher Karlheinz Hess in der jüngsten Ortschaftsratssitzung hin. Nach aktuellen Ermittlungen ist es deshalb möglich, dass im kommenden Jahr nicht jedes Kind in den beiden Hoffenheimer Einrichtungen einen Platz finden kann.

Beraten wurde über ein neues Konzept für die Stromversorgung auf dem Dorfplatz beim Dorffest und anderen Gelegenheiten. Bisher wurde der Strom für die Stromkästen aus den Oberleitungen entnommen, das ist künftig nicht mehr möglich. Es wurden verschiedene Standorte für Verteilerkästen diskutiert. Es soll dabei auch bedacht werden, dass bei einer späteren Neugestaltung des Dorfplatzes an der Kirchstraße die neu zu schaffenden Standorte integriert werden können. Das Gremium sprach sich für die Aufstellung von drei Verteilerkästen im Bereich des Dorfplatzes aus.

Die unübersichtlichen Einmündungen der Gartenstraße und der Glockenstraße in die Kirchstraße sollen mit Hilfe von Verkehrsspiegeln sicherer gemacht werden. Foto: Herbert Heß

Ebenso einstimmig befürworteten die Räte die Aufstellung von Verkehrsspiegeln an der unübersichtlichen Einmündung der Gartenstraße und der Glockenstraße in die Kirchstraße beim Pfarrbrunnen. Auch an der Einmündung der Birkigstraße in die Eschelbacher Straße sollen Verkehrsspiegel die Übersichtlichkeit für die Verkehrsteilnehmer verbessern. Über die genauen Standorte der Spiegel sollen auch Verkehrsexperten mitentscheiden.

Nachdem Anfragen auf Vermietung des Jugendraumes "Blue Dimension" neben der Mehrzweckhalle vorliegen, sollen rechtliche und finanzielle Möglichkeiten geprüft werden; Entscheidungen werden erst nach der Corona-Pandemie getroffen werden können. In jedem Fall wird die Jugendgruppe nach der Vorstellung des Ortschaftsrates künftig jedoch Vorrang bei der Nutzung des Raumes haben.

Hess meldete auch, dass ein öffentlicher Martinsumzug in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Beide Kindergärten wollen eine interne Veranstaltung mit den Kindern organisieren; wie in der Vergangenheit wird die Volksbankfiliale Brezeln für die Kinder bereitstellen.

Ein besonderes Lob und ein Dankeschön sprach der Ortsvorsteher Gerhard Welker aus. Dieser hatte am Feldweg bei der Neufeldsiedlung am "Odenwaldblick" im vergangenen Jahr eine marode Sitzbank durch eine neue Konstruktion ersetzt, sie vor Beginn der Wintermonate abgebaut, neu gestrichen und im Frühjahr wieder aufgestellt.

Zu einer Waldbegehung mit Revierleiter Rüdiger Keller treffen sich die Mitglieder des Ortschaftsrates am Freitag, 9. Oktober, um 15 Uhr am Parkplatz beim Kriegsweg; auch interessierte Bürger können unter Beachtung der Corona-Vorgaben teilnehmen.