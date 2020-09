Von Alexander Becker

Sinsheim-Eschelbach. Die Erderwärmung macht nicht nur Mensch und Tier, sondern auch den Bäumen zu schaffen. Das erfuhren rund 20 Teilnehmer der Waldbegehung des Ortschaftsrates. Vom Parkplatz der Mehrzweckhalle aus führten der Leiter des Forstbezirks Kraichgau innerhalb des Kreisforstamtes des Rhein-Neckar-Kreises, Philipp Schweigler, und der Leiter des Forstreviers, Rüdiger Keller, durch die "grüne Lunge" Eschelbachs.

"Brombeere und Hainbuche machen besonders unseren jungen Eichen zu schaffen", betonte Keller in einem angrenzenden Waldstück. Dort werden schneller wachsende Bäume und Sträucher regelmäßig zurückgeschnitten, da sie den Eichen sonst das Licht nehmen und diese noch langsamer wachsen. "Das geht, aber das ist auch ein Aufwand, und der kostet Geld", wandte sich Keller an die Ortschaftsräte einschließlich Ortsvorsteher Wolfgang Maier. Die Stärkung der Eichen, die mit den aktuellen Klimaveränderungen noch durchaus gut zurecht kämen, sei eine von mehreren Strategien, die Ausdünnung der Kraichgauer Wälder zumindest hinauszuzögern.

Wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist, wurde etwas tiefer im Wald deutlich. "Starke, hohe Bäume haben hier jetzt schon Probleme, weil der Boden staubtrocken ist. Es gelingt ihnen nicht mehr, das wenige Wasser bis in die Kronen zu transportieren, weshalb diese absterben", erläuterte Keller. Stellenweise seien bereits Eichen und Hainbuchen ausgefallen, da es während der letzten Jahre infolge des Klimawandels immer weniger geregnet hat.

"Besonders in Wohngebieten oder entlang von Straßen und Fußwegen kann das gefährlich werden. Bricht ein Ast ab oder fällt ein Baum um, sind wir haftbar, sobald etwas beschädigt oder jemand verletzt wird", betonte Keller. "Andere Stadtteile haben damit noch mehr Probleme, aber die Veränderung findet überall statt", führte Schweigler weiter aus. Besonders deutlich würden die Schäden dort, wo der Boden besonders tonhaltig sei.

Über Jahrzehnte oder sogar teilweise Jahrhunderte stabile Wälder veränderten sich enorm schnell. Mit dem Absterben der Buchen sei teils zu rechnen, aber auch an Eichen würden besonders in den Kronen mehr und mehr Schäden festgestellt. "Die Bäume wissen nicht, was auf sie zukommt", erklärte Schweigler und betonte, dass der Mensch eingreifen und die Wälder fit für die Zukunft machen muss. "Wenn die Buchen weg sind, wird es im Wald wärmer und noch trockener werden. Hinzu kommt, dass auch wegen der vielen Borkenkäfer mit dem Wald derzeit kein Geld zu verdienen ist", berichtete Keller. Trotzdem müsse jetzt, gerade auch aus Klimaschutzgründen, massiv investiert werden, da in den vergangenen zwei Jahren bundesweit Waldflächen in der Größe des Saarlandes verloren gegangen sind.

Waldflächen zu bewässern, wie es andernorts bereits praktiziert werde, sei Schweiglers Ansicht nach jedoch nicht notwendig. Oberstes Ziel müsse ihm zufolge sein, langfristig 90 Prozent der Waldfunktion zu erhalten. "Es mag zwar paradox klingen, aber dafür müssen manchmal auch gesunde Bäume weichen", erklärte Schweigler anhand von Plänen, die er dem Ortschaftsrat präsentierte, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte.

"Auch das Eschentriebsterben ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen", betonte Keller. Es könne nötig werden, ganze Bestände zu fällen, doch sei dahingehend noch nichts entschieden. Wenn der Wald wieder klimastabil werden solle, müsse man jetzt Zeit und Geld investieren. In diesem Zusammenhang notwendige Entscheidungen sollten nicht nur von der Verwaltung, sondern auch von den Bürgern mitgetragen werden.

"Auf jeden Fall war es interessant. Oftmals schätzt man das anders ein und weiß kaum etwas drüber", freute sich eine Teilnehmerin der Waldbegehung über das vermittelte Wissen. Auch im kommenden Jahr soll eine Waldbegehung stattfinden.