Besteck und Geschirr, Pfannen und Töpfe aus der Gaststätte „Ritter“ waren in dem gelöschten Internet-Post zu sehen. Foto: Facebook/Alexander Becker

Sinsheim-Eschelbach. (abc) "Das Inventar vom Ritter wird aufgelöst. Wer etwas haben will, einfach vorbeikommen." Diese mittlerweile gelöschte Nachricht im sozialen Netzwerk Facebook, garniert mit Fotos, hat sich Ende Dezember wie ein Lauffeuer im Stadtteil verbreitet. Damit wurde das nächste Kapitel in der jüngeren Geschichte um die Gaststätte "Zum Ritter" aufgeschlagen, deren Wirt Giovanni "Gio" Ardita Anfang November völlig unerwartet verstorben war. "Unser Dorfmittelpunkt ist dahin", hatte damals Ortsvorsteher Wolfgang Maier betont. Ob dort jetzt der letzte große Kehraus begonnen hat, bleibt ungewiss.

"Der Ritter soll erhalten bleiben und nicht zu Wohnungen umgebaut werden", widerspricht Maier auf Nachfrage derartigen Gerüchten, die aufkamen, auch weil Fotos mit reichlich gebrauchtem Gastronomiebedarf zu sehen waren.

Foto: privat

Ähnlich wie der Ortsvorsteher klingt auch Mirko Schweikert als Vertreter der Hausgemeinschaft des seit 1790 existierenden Lokals. "Der Ritter soll möglichst als Gaststätte für den Ort erhalten bleiben", hatte er Maier vor Wochen mitgeteilt. Der Online-Aufruf habe sich lediglich auf die von dem bisherigen Pächter angeschaffte Ausstattung bezogen: Als Ardita den "Ritter" 2005 übernommen hat, hatte er einiges an Einrichtungsgegenständen selbst angeschafft, da nur wenig vom ursprünglichen Inventar vorhanden war. "Vieles, was sich heute in dem Lokal befindet, hat er selbst gekauft", sagt Schweikert. Weil die Witwe des Verstorbenen den bestehenden Pachtvertrag zum 31. Dezember 2021 gekündigt hat, ergebe sich hieraus, dass ein Teil des angeschafften Inventars entfernt werden müsse, schildert Schweikert.

Es möge dadurch "bei Unbeteiligten die Annahme bestehen, dass hier Druck von Seiten der Hausgemeinschaft entstanden wäre", sagt Schweikert: "Dem ist jedoch nicht so." Vielmehr sehe sich die Witwe nicht in der Lage, den "Ritter" ohne ihren verstorbenen Mann weiter zu betreiben und habe daher den Pachtvertrag vorzeitig gekündigt.

Etliche Teile des beweglichen Inventars der Gaststätte, seien es Kühlschränke, Gefriertruhen oder kleinere Gastronomiegeräte, haben bereits neue Besitzer gefunden und werden künftig unter anderem von mehreren Eschelbacher Vereinen genutzt. Von einem Ausverkauf will man seitens der Eigentümer aber nach wie vor nichts wissen: Dass "ein Fortbestand der Gaststätte im Ort für die Familie Schweikert immer im Vordergrund" gestanden habe, zeige sich alleine daran, "dass die Pacht in den 16 Jahren, in denen unser ,Gio’ die Gaststätte betrieb, nicht ein einziges Mal erhöht wurde." Zudem gibt es eine Pächterwohnung, die im Verbund mit der Gaststätte nicht zu ortsüblichen Mieten verpachtet werden kann, erläutert Schweikert. Er nennt es ein großes Anliegen, dass der "Ritter" als Dorftreffpunkt erhalten bleibt.

Allerdings sei es "aufgrund der bestehenden Corona-Situation sehr schwierig geworden, Pächter zu finden", schränkt er ein – und macht keinen Hehl daraus, "dass bei einer Umwandlung der Gasträume in Wohneinheiten eine weitaus bessere Ertragssituation entstehen würde." Dies entspreche, wie Schweikert sagt, "nicht unbedingt den Wünschen" der Hausgemeinschaft; der "Ritter" soll seiner Ansicht nach "für Eschelbach gerne erhalten bleiben". Schweikert selbst lebt im ehemaligen "Ritter"-Saal. Seine Familie hat das Lokal rund 200 Jahre lang betrieben und würde es ungern sehen, wenn es den "Ritter" nicht mehr gibt.

Doch die Zeit läuft gegen die Kult-Kneipe, lässt Schweikert durchblicken: Es müsse "klar festgestellt werden", dass ein mehrmonatiger Leerstand des "Ritter" aufgrund der Ausgabensituation "leider nicht tragbar wäre". Zwar werde nach einem neuen Pächter gesucht, doch sei nichts in trockenen Tüchern. Die immer wieder im Ort kursierenden Gerüchte seien hier wenig hilfreich. Schweikert sagt, er sei "gerne bereit, jedermann, soweit möglich, Auskunft zur bestehenden Situation zu geben" oder einen Ausblick für die Zukunft zu ermöglichen.

Die Bevölkerung Eschelbachs lädt Schweikert ein, "sich persönlich vor Ort selbst ein Bild zu schaffen". Zu Spekulationen "und frei erfundenen Informationen äußern" wolle er sich nicht, wird Schweikert deutlich. Dies helfe niemandem und erzeuge eine "negative Stimmung", wie man sie momentan "überhaupt nicht gebrauchen" könne.