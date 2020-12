34 Bewohner und acht Mitarbeiter wurden im „Haus Elim“ in Eschelbach positiv getestet. Vor allem die Betreuung der an Demenz erkrankten Personen sei aufwendig, teilt Heimleiter David Rudisile mit. Foto: Ralf März

Von Christian Beck

Sinsheim-Eschelbach. Im Seniorenheim "Haus Elim" haben sich 42 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Dabei handelt es sich um 34 Bewohner und acht Mitarbeiter. Laut Heimleiter David Rudisile geht es den Bewohnern den Umständen entsprechend gut. Einige zeigten Symptome wie Halsweh, Husten oder Fieber. Es gebe aber auch Bewohner, die positiv getestet wurden und gar keine Symptome zeigen. Ein Bewohner ist laut Rudisile gestorben.

Bekannt wurde die erste Infektion, als ein Bewohner ins Krankenhaus aufgenommen wurde. Daraufhin hat das Gesundheitsamt alle Bewohner und Mitarbeiter des "Haus Elim" getestet. Für die Alten- und Pflegeeinrichtung gilt neben der angeordneten Quarantäne für alle Bewohner ein Verlegungs- und Besuchsverbot. Das Gesundheitsamt ermittelt momentan die Kontaktpersonen und entscheidet in Absprache mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen. Die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt funktioniere sehr gut, betont Rudisile.

Viel Aufwand bringe nun aber die momentane Situation mit sich, berichtet der Heimleiter. Denn neben Bewohnern, die nur mit geringem Aufwand gepflegt werden, gebe es im "Haus Elim" auch jene, die positiv getestet wurden und an Demenz erkrankt sind. Diesen zu vermitteln, dass sie nun Abstand halten und in ihrem Zimmer bleiben sollen, sei zeitaufwendig. Denn viele hätten es nach wenigen Minuten vergessen, kämen wieder aus ihrem Zimmer und müssten erneut vom Personal zurückbegleitet werden. Doch Rudisile betont, dass es bei dieser Vorgehensweise bleiben werde, so lange dies möglich ist: "Wir werden unsere Bewohner auf keinen Fall einschließen."

Da neben Mitarbeitern aus dem Bereich Hauswirtschaft auch Pflegepersonal positiv getestet wurde, stünden nun bei höherem Arbeitsaufwand weniger Mitarbeiter zur Verfügung. Das Haus habe deshalb eine weitere Kraft eingestellt. Zudem sei eine Kooperation mit einem Pflegedienst aus der Region geplant, dessen Mitarbeiter im Heim Dienste übernehmen sollen. Außerdem werde nun eine weitere Nachtwache eingesetzt.

Laut Rudisile wird das "Haus Elim" offen geführt. Dass Bewohner selbst zum Bäcker gehen oder einen Tag bei ihren Angehörigen verbringen, sei üblich gewesen. Momentan gehe dies natürlich nicht. Sobald alle Personen negativ getestet wurden, sollen aber wieder alle Türen offen stehen, betont er.

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es in mehreren Alten- und Pflegeheimen der Region zu Corona-Infektionen. "Sie können machen, was Sie wollen", sagt Rudisile dazu. Natürlich habe auch das "Haus Elim" ein Hygienekonzept, "und ich weiß auch, dass das funktioniert", sagt Rudisile dazu. Dass es in der kalten Jahreszeit bei alten und geschwächten Personen zu einer Corona-Infektion komme, sei trotz aller Anstrengung aber nicht auszuschließen, teilten mehrere Heimleiter mit.

"Das werden spannende Tage", zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht besorgt über den Ausbruch im "Haus Elim" und die Situation am Krankenhaus (siehe Artikel rechts unten). Er habe jedoch Vertrauen, dass die Lage gut bewältigt werden kann.