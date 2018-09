So kennt man sie: Martin Demel, seine Tochter Charlotte und Fritz, den Motorrad fahrenden Hund. Wenn das Trio zu den Pferden nach Dühren fährt, erfreuen sich viele Menschen an dem Anblick. Fotos: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine alte BMW-Boxer schnurrt zügig Dorf auswärts. Der Fahrer in seiner abgewetzten Wachsjacke, die Sozia ein blondes Mädchen. Ein kleines Wesen mit Lederhaube und Brille streckt sein Fuchsgesicht in den Wind. So taucht das Trio in den Kraichgaudörfern auf, fast ein bisschen geisterhaft, und verschwindet wieder. Es sind Fritz, der Motorrad fahrende Hund, und seine Begleiter.

Wer sie wohl sind? Wo sie herkommen und was sie hier machen? Und vor allem: Wie es dazu kam? In den Ortschaften entlang der B292 erzählen sich die Leute von Sichtungen des besonderen Trios; an Stammtischen und Einkaufstheken hört man seit etwa zwei Jahren von ihnen, hört vom "Hundle mit der Brille auf dem Motorrad". Direkt begegnet ist ihnen kaum jemand; immer auf der Durchfahrt.

Hinter Fritz, dem Motorrad fahrenden Hund, verbirgt sich eine fantastische Geschichte von Tieren und Menschen, von Vertrauen und Freiheit. "Er war ein ängstlicher Hund", sagt Martin Demel über Fritz, den Foxterrier-Mischling, und damals wohl eher ein bisschen ungeliebt und ungewollt. In einem Wurf von vier Welpen kam er auf einem Bauernhof zur Welt, blieb als letzter übrig und fristete dann allein sein Dasein in einer Pferdebox. Martin Demel besuchte eine Bekannte, die auf dem Hof mit den Welpen lebte, und holte Fritz zu sich. Das war vor sechs Jahren.

"Das mit dem Motorradfahren fing ganz langsam an", erinnert sich Demel. Er hatte sich fest vorgenommen, aus dem verängstigten Fritz wieder einen zufriedenen Hund zu machen, "ihn überall mit hin zu nehmen". Eines Tags, erinnert sich der gebürtige Mannheimer, der in Mühlhausen lebt, "ging das Auto kaputt".

Dazu muss man wissen, dass Demel auf seiner alten BMW R100 T, Baujahr 1979, in seiner Wachsjacke und seinen groben Stiefeln einen fordernden Job hat und viel auf der Welt herum gekommen ist: Demel hat Biologie studiert "bis zum bitteren Ende", bis da ein Doktortitel stand. Er programmiert heute in Walldorf SAP-Systeme, auch ins Büro darf Fritz mit. Demels Ausgleich ist alles Erdige, gemeinsam mit Tochter Charlotte - der Sozia auf der BMW - hat er zwei Pferde, die auf Klaus Abeles Dührener Sandackerhof stehen. Und auf dem Weg dort hin sieht man Martin Demel, Charlotte - und Fritz, den Motorrad fahrenden Hund. So kommt eins zum anderen.

In Kalifornien, erinnert sich Demel, sah er seinen ersten Motorrad-Hund, "einen Zwergschnauzer". Viel Geduld, Liebe, Vertrauen seien nötig gewesen, "bis Fritz das machte", sagt Demel mit leiser Stimme. Ein Tankrucksack, der gute alte "Harro-Elefantenboy" wurde umfunktioniert, sprichwörtlich Meter für Meter gelang es Martin Demel und der heute 13-jährigen Charlotte, Fritz zum Motorradfahrer zu machen. Zunächst, schildert Demel, habe man ihn auf den Tank heben müssen. Das Abbocken der Maschine vom Ständer habe Fritz "am Anfang immer erschreckt". Inzwischen springt er flink vom Zylinderkopf auf den Tank, lässt sich angurten. Fritz’ Lederhaube hat Demel selbst genäht, die Brille hundegerecht umgebaut. Und immer wenn das Trio auf Dührener Boden rollt, hört man Fritz freudig jauchzen. Allmählich traue er sich sogar aufs Pferd. Demel ist am Ziel: "Fritz ist", sagt er, "jetzt ein zufriedener Hund."

Viele Erlebnisse mit Menschen gibt es seither. Sie wünschen ihnen Glück; sie hoffen, dass das Trio noch lange weiterrollen und ihnen nichts zustoßen möge. Fritz, der sicher mit Leinen, Ösen und Haken angeschnallt wird, gelte übrigens "als Ladung". Ihn mitzunehmen, sei unbedenklich: "Hunde fahren in Autos mit und springen heutzutage sogar Fallschirm", sagt Demel. Allerdings würden sie von Autofahrern manchmal "in haarsträubenden Situationen fotografiert", was durchaus schon brenzlig gewesen sei.

Doch die schönen Erlebnisse überwiegen, sagt Martin Demel: "Viel öfter bekommt man ein Lächeln geschenkt."