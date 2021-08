Sinsheim. (pol/jubu/rl) Zwei Stunden dauerte die Sperrung nach dem schweren Unfall, der sich am Donnerstagmittag in der Hoffenheimer Ortsdurchfahrt ereignete.

Hier war eine 75-jährige VW-Fahrerin von Zuzenhausen in Richtung Hoffenheim unterwegs gewesen, als ihr Wagen gegen 12.20 Uhr kurz hinter dem nördlichen Ortseingang in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und sie frontal mit dem entgegenkommenden Paket-Lastwagen eines 22-jährigen Fahrer zusammenstieß.

Durch den Aufprall wurde die 75-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Glücklicherweise waren Ersthelfern schnell zur Stelle und konnten die verletzte Frau aus dem demolierten VW befreien. Sie kam nach der Behandlung durch einen Notarzt per Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik. Der 22-jährige Fahrer des 18-Tonners blieb unverletzt.

Sowohl der total beschädigte VW als auch der nicht mehr fahrtüchtige Lastwagen wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Über den genauen Unfallhergang lagen am Nachmittag noch keine gesicherten Angaben vor. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Nach rund einer Stunde wurde ein Fahrstreifen freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 14.15 Uhr war die Ortsdurchfahrt wieder frei.

Die Feuerwehren aus Hoffenheim und Sinsheim waren zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 15.06 Uhr