Sinsheim. (cbe) Die Vodafone-Kunden in Sinsheim und großen Teilen des Kraichgaus waren wegen des mehrtägigen Komplettausfalls von Internet, Festnetz-Telefon und Fernsehen Mitte der vergangenen Woche leidgeplagt. Nun hat es offenbar eine Störung im Telekom-Netz gegeben, die ebenfalls das Internet lahmgelegt hat.

Das Ausmaß war bei Redaktionsschluss noch nicht klar. Bekannt ist, dass Nutzer in der Kernstadt und Stadtteilen betroffen waren: E-Mails ließen sich nicht verschicken, die Geschwindigkeit, mit der Daten übermittelt wurden, lag um das 500-Fache unter dem Normalwert. Aufgetreten sind die Probleme am Freitag und am Samstag, offenbar waren auch Schulen betroffen.

Über die Ursache der Störung war bis zuletzt nichts bekannt. Ein IT-Experte ging auf Nachfrage davon aus, dass das Netz völlig überlastet ist: Für die Zahl der Nutzer, die momentan im Homeoffice arbeiten oder Filme über bekannte Streaming-Dienste schauen möchten, sei die Netz-Infrastruktur häufig nicht ausgelegt, es werde dann bisweilen in einen Notbetrieb heruntergefahren.

Ganz ausgestanden ist die Vodafone-Störung laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht auch noch nicht: Während mancher Sinsheimer berichtet, dass bei ihm die Verbindung wieder hergestellt ist, habe die Stadtverwaltung nach wie vor "keinen Stoff auf der Vodafone-Leitung". Es seien in tagelanger Arbeit mittlerweile aber Redundanzen geschaffen worden. Doch auch am Sonntag seien die städtischen IT-Mitarbeiter noch mit der Aufarbeitung beschäftigt, sagt Albrecht.