Sinsheim. (tk) Dirceu Braz gehört zu den bekanntesten Straßenmusikern Deutschlands. Seit fast 50 Jahren trifft man den heute topfitten 72-Jährigen im öffentlichen Raum an, oft – aber nicht ausschließlich – in Großstädten, und man kennt seinen Namen. Mit seiner Trompete ist der Brasilianer am Dienstagvormittag in Sinsheims Fußgängerzone, direkt vor Lederwaren Gmelin, aufgetaucht.

München, Hamburg, Tettnang, Schriesheim, Sinsheim. Mit der Bachtrompete tritt Braz in Konzertsälen, Kirchen oder unter freiem Himmel auf. Drei Auftritte in Sinsheim sind ihm in Erinnerung geblieben: in der evangelischen und der katholischen Stadtkirche sowie in der früheren Stadthalle, als diese noch nicht die Dr.-Sieber-Halle war. Gerne hätte er dort auch vor etwas mehr als einem Jahr musiziert – doch wegen der Corona-Verordnung musste man absagen. Nun will er im Spätjahr einen neuen Versuch in der Halle starten.

Doch die Straßenmusik begeistert ihn – und begeistert spricht er darüber: wegen der Nähe zum Publikum, wegen der Begegnungen. Die auftrittsfreie Zeit in den vergangenen mehr als zwei Jahren sei für ihn trotzdem eine gute Zeit gewesen, erinnert sich Braz an Tage, als er seine Lieder "in menschenleere Städte" blies. Die wenigen Zuhörer, die damals stehen blieben, seien "sehr dankbar gewesen".

Und Braz ist einer, der selbst gewissermaßen von der Straße kommt. Geboren 1950 und aufgewachsen unter einfachen Verhältnissen in Mogi das Cruzes bei São Paulo, kam er als junger Mann 1973 nach Deutschland, um Musik zu studieren, erst in Stuttgart an der Musikhochschule bei Rosenthal, anschließend am Zürcher Konservatorium in der Meisterklasse von Henri Adelbrecht. 1979 bis 1990 war Braz in Heidelberg Trompetendozent an der Städtischen Musikschule. Heute lebt er in Mannheim.

Und mit seinen Auftritten sammelt er Spenden für Straßenkinder in Brasilien. Der Mannheimer "Mogi-Fonds", dessen Vizepräsident Braz ist, unterstützt die Jugend- und Bildungsarbeit sowie ein "Haus der Hoffnung" in den Armenvierteln von Mogi das Cruzes; nach eigener Aussage hat Braz in all den Jahren mehrere Millionen Tonträger verkauft.

Das Repertoire seiner Musik reicht von Klassik bis Latin – von Bach und Händel bis Villa-Lobos –, unter den Liedern sind zahlreiche Eigenkompositionen von Braz, der auch Bücher und Kurzgeschichten schreibt. In Sinsheim war er mit sommerlich-jazzigem Material zu hören. Am kommenden Samstag, 14. Mai, will er noch einmal in Sinsheim vorbeischauen.