Elsa Luisa Canido ist seit Montag in der Fernsehsendung „Let’s Love“ zu sehen. Sie ist in Bolivien geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Foto: Christian Weck, RTL2

Von Christian Beck

Sinsheim. Eine Frau und ein Mann, die sich noch nie zuvor gesehen haben, ziehen in eine Hütte und verbringen dort mindestens 24 Stunden miteinander. Danach entscheiden sie, ob sie weitere gemeinsame Zeit verbringen möchten. Das ist das Prinzip der Fernsehsendung "Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe", die auf RTL2 ausgestrahlt wird. Seit Montag ist die 28-jährige Elsa Luisa Canido aus Sinsheim darin zu sehen.

"Ich bin schon seit Längerem auf der Suche nach meinem Traummann", berichtet sie. Als eine Agentur sie gefragt hat, ob sie bei der Sendung mitmachen möchte, habe sie nicht lange überlegt. Im Vorfeld konnte sie angeben, was sie sich von einem möglichen Partner wünscht. "Mir war es ganz wichtig, dass er humorvoll und offen, ehrlich und selbstbewusst ist", sagt sie.

Das Team der Produktionsfirma suchte den ebenfalls 28 Jahre alten Dimi aus, und bewies dabei offenbar ein glückliches Händchen: Sie hätten sich gleich verstanden, seien beide temperamentvoll und das Thema Musik und ihr Humor verbinde sie, erzählt die gebürtige Bolivianerin. In den Folgen am Montag und Dienstag hätten sich nach gemeinsamem Kochen und Gesprächen schon Schmetterlinge im Bauch breitgemacht. "Es läuft auf jeden Fall gut mit uns Turteltäubchen", sagt sie und lacht dabei. Und sie fügt, etwas ernster, noch hinzu: "Wir hatten da echt Glück." Das sei nicht bei allen Paaren der Sendung so gewesen.

Dass sie sich mit einem fremden Mann eine Hütte und auch das Bett teilt, habe sie nicht gestört. "Ich bin eine offene Person", sagt sie. Und sie und Dimi seien sich von Anfang an sympathisch gewesen. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre sie nach 24 Stunden aus der Hütte ausgezogen. Und dass es zu unangenehmen Situationen kommt, sei bei all den Kameras und den Mitarbeitern des Fernsehteams ohnehin ausgeschlossen. Doch sorgen die Kameras nicht für Hemmungen? "Am Anfang fühlt man sich beobachtet", erzählt sie. Doch man gewöhne sich schnell daran. "Nach ein paar Stunden verschwinden die Kameras von alleine", sagt Canido.

Moderiert wird die Sendung von Jana Ina Zarrella. Gedreht wurde im Spätsommer des vergangenen Jahres in Köln. "Die Hütte war so toll eingerichtet", schwärmt sie. Im Außenbereich steht ein kleiner Pool. "Das war wie ein Blind Date im Urlaub." Kritiker dieser Fernsehformate sagen, den Teilnehmern geht es um eine schöne Zeit und darum, die Aufmerksamkeit auf die eigene Person zu lenken. Die Sinsheimerin sagt dazu: "Jeder soll machen, was er möchte." Ihr Ziel sei es gewesen, einen Partner zu finden. "Wenn das nicht klappt, war ich im Fernsehen. Das ist auch gut."

Wie es mit ihr und Dimi weiter geht, darf sie nicht verraten. Da er aus Stuttgart kommt, sei eine mögliche Beziehung von der Distanz her gut machbar, findet Canido. Wäre ihr Traummann ein Hamburger, wäre das aber auch ok: "Liebe kennt keine Grenzen", sagt sie.

Info: Elsa Luisa Canido ist am Mittwoch und möglicherweise auch an den Folgetagen ab 15 Uhr auf RTL2 zu sehen.