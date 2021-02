Sinsheim. (cba) Einen Hauch von Lockerung der Corona-Bestimmungen bringt die Öffnung der beiden Eiscafés in der Sinsheimer Innenstadt mit sich. Tatsächlich ist dies aber nicht einer Änderung in einer Verordnung geschuldet, sondern schlicht den Temperaturen von bis zu 18 Grad, einen Monat vor Frühlingsanfang. Zaghaft kehrt Leben zurück in die leere Innenstadt. Und mit ihm die Lust auf ein Eis.

Die beiden Eisdielen der Familie von Elena Chimenti – der Kult-Treff "Roma" am Kopf der Bahnhofstraße und das vor einem knappen Jahr eröffnete "Roma 2 Go" in der Rosengasse – beenden zu unterschiedlichen Zeiten ihre Winterpause. Ersteres ist momentan das einzige Lokal in Sinsheim, das sich mehr oder weniger im Normalbetrieb um seine Kernkompetenz kümmern kann: den Straßenverkauf von Eis. Trotz der Corona-Beschränkungen will Chimenti ermöglichen, was eben so geht. Zunächst heißt das Erdbeere, Schokolade und Stracciatella auf die Hand, zum Mitnehmen und vorzugsweise zum Essen beim Gehen. Eisverkauf war zwar schon immer eine "to go"-Sache, doch vorübergehend ist er es ausschließlich. Der Lockdown im Winter sei glücklicherweise in eine Zeit gefallen, in der die Eisdielen ohnehin die meiste Zeit geschlossen sind.

Die "Roma"-Geschäftsführerin hat den Laden wieder aufgesperrt, schon am Abend vor der Öffnung herrschte rege Vorfreude in "WhatsApp"-Stammtischgruppen und diversen Sozialen Netzwerken. Vergangenen Montag wurde der Betrieb in der Eisdiele langsam wieder hochgefahren, die Vitrine an den Strom angeschlossen, die Espressomaschine gereinigt, der Boden gewienert, Fenster geputzt, alle Motoren im Probedurchlauf gestartet. Passanten, die aus den Augenwinkeln registrierten, dass da was läuft, kamen neugierig näher, wollten wissen, wann es wieder losgeht.

Chimenti sitzt aber trotz der kühlen Eiscreme, die sie verkauft, noch auf glühenden Kohlen. Diesen Dienstag, 12 Uhr, war Öffnung angesagt, aber die Vitrine, in der das Eis gekühlt wird, funktionierte nicht. Sie wartete auf den Techniker. Die Öffnung zu verschieben, kam für die Geschäftsführerin nicht in Frage. Seit 1. November 2020 war die Eisdiele geschlossen: "Wir hatten jetzt lange genug zu. Es wird jetzt wirklich Zeit, dass wir wieder den Betrieb aufnehmen." Solange die Vitrine nicht läuft, muss die Creme in der Eisküche gekühlt werden.

Ganz dasselbe, wie das "Roma", das die Sinsheimer kennen, ist es nicht: Der Zugang zur Verkaufstheke ist maximal zu zweit erlaubt. Ein- und Ausgang werden separat geregelt, damit Abstände eingehalten werden. An die Bar oder auf die Toiletten darf momentan noch keiner. Aber: Ein Espresso "to go" und ähnliche Dinge sind jetzt wieder möglich; zunächst in leicht reduzierter Auswahl.

Das "Roma 2 Go" in der Rosengasse, das von Chimentis Söhnen Riccardo und Francesco Basile betrieben wird, bleibt noch eine Weile zu. Dort soll es erst wieder losgehen, wenn auch gemütliches Sitzen und Leben auf dem "Boulevard" wieder möglich ist.