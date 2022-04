Sinsheim. (cba) Am 42. Tag des Krieges in der Ukraine, am Donnerstagabend bei Regen und Sturm, war die Mahnwache am Wächter auf wenige Teilnehmer zusammengeschrumpft. Es war die dritte Mahnwache, zu der das "Bündnis für Toleranz" aufgerufen und auch die örtlichen Stadtratsverbände mit ins Boot geholt hatte. Während sich beim ersten Mal, wenige Tage nach Kriegsausbruch, rund 200 Teilnehmer auf der Elsenzbrücke in der Bahnhofsstraße versammelt hatten, waren es beim zweiten Mal schon deutlich weniger. Und jetzt also standen die Organisatoren nahezu alleine da.

"Wir haben einige Absagen bekommen, das Risiko wegen des Sturmes ist einfach zu hoch", sagte Monika Möhring. Dennoch meinte Moderator und Initiator Dr. Dietmar Coors, "eine gewisse Ermüdung" festzustellen. Ein weiterer Grund für die geringe Beteiligung war wohl, dass die Ankündigung für die Mahnwache diesmal etwas zu spät raus gegangen sei, bekannte Coors.

Trotz fehlender Zuhörer hatte Coors mahnende Worte: "Nach dem Rückzug der russischen Truppen nördlich von Kiew wird das ganze Ausmaß der Opfer dieses terroristischen Krieges deutlich." Coors, vormals Pfarrer in Dühren, jetzt unter anderem Vorsitzender des "Bündnis für Toleranz", rief dazu auf, der zahllosen Opfer zu gedenken und sprach ein Gebet. Möhring stimmte mit einem Friedenslied ein. Weitere Mahnwachen sind geplant am Donnerstag, 21. April, und am Samstag, 7. Mai. Coors meint: "Es ist zwar die Tendenz festzustellen, dass das Interesse daran etwas nachlässt. Aber wir bleiben dabei."