Sinsheim-Steinsfurt. (pol) Seit Wochen haben Einbrecher im Sinsheimer Umland und in der Brunnenregion für Aufsehen und Beunruhigung gesorgt. Den wachsamen Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes ist es nun zu verdanken, dass ein Tatverdächtiger gefasst werden konnte.

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Alten Römerstraße wurde der 39-Jährige am Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Mitarbeiter des Wachdienstes hatten zuvor die Polizei verständigt. Nachdem im Innern der Gaststätte der Schein einer Taschenlampe bemerkt wurde, umstellten die Beamten das Gebäude. Bei der Durchsuchung wurde der Tatverdächtige unter einer Bank im Schankraum entdeckt und festgenommen. Ein Alkoholtest auf dem Polizeirevier ergab einen Wert von über einem Promille, ein Arzt entnahm dem Einbrecher daraufhin eine Blutprobe. Insgesamt waren fünf Streifenbesatzungen im Einsatz, darunter ein Fahrzeug der Diensthundeführerstaffel. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.