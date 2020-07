Von Herbert Heß

Sinsheim-Hoffenheim. "Operation Rotkohl" lautet der Titel seines ersten Romans, "Hallo, hier Opa!" heißt seine Biografie. Nun hat Jürgen Strobel ein weiteres Buch veröffentlicht: "Die Kinder von Schlupferstadt" ist nach der Aussage des Autors "ein unblutiger Kraichgau-Krimi", in dem sich einige Hoffenheimer wiedererkennen dürften. Im Interview verriet er viele Einzelheiten. Autor und Journalist kennen sich seit Langem, deshalb bleiben sie beim "Du".

Was hat Dich dazu bewogen, die geheimnisvollen, oft merkwürdigen Berichte alteingesessener Hoffenheimer in einer Kriminalgeschichte zu verarbeiten?

Schon immer haben mich die Geschichten vom versunkenen Ort Schlupferstadt fasziniert, die von der Oma meiner Frau oder von deren Nachbarin erzählt wurden. Unbestritten ist, dass westlich von Hoffenheim auf halbem Weg nach Eschelbach eine Siedlung bestanden hat. Manche erzählen, dass diese im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Andere halten die geheimnisvolle Variante für wahrscheinlich, dass die Siedlung im Erdboden versunken ist. Bei besonderen Wetterverhältnissen sollen dann die Glocken von Schlupferstadt zu hören sein, was auch schon einmal das Eintreten eines Unglücks ankündigen soll.

Kannst Du etwas zum Inhalt des Buches sagen, ohne zu viel von der Geschichte zu verraten?

Ich verknüpfe die Ideen um die sagenumwobene Siedlung Schlupferstadt mit Ereignissen der Gegenwart und meinen Befürchtungen im Blick auf den Ausbau der Windkraftanlagen.

Was heißt das konkret?

Dass das Verschwinden eines Traktors oder der teuren Messgeräte eines Landvermessers eher auf die kriminellen Veranlagungen der Beteiligten zurückzuführen sind, kann ich schon mal verraten. Die Namen sowie die Merkmale der Personen in dem Buch habe ich geändert, um niemandem zu nahe zu treten. Die verschwundenen drei Kinder von Leuten aus dem Ort, die unmittelbar mit Planungen zu dem geheimnisvollen Gelände Schlupferstadt befasst sind, tauchen am Ende wieder wohlbehalten auf. Allerdings habe ich die Schuldfrage absichtlich offen gelassen, so dass der Leser eine eigene Lösung finden kann.

Du bist Rentner. Hat das Schreiben während Deiner Berufszeit eine Rolle gespielt?

Als Technischer Assistent war ich über 40 Jahre in der Tieftemperaturphysik, der Neutronendiagnostik sowie in der EDV-Abteilung zweier physikalischer Institute der Universität Heidelberg tätig. Bereits damals hatte ich viel mit Schreibarbeiten zu tun. Ich erstellte Vorlesungsunterlagen, verfasste Betriebsanleitungen für meine eigenen Entwicklungen, schrieb ein kleines Sachbuch und in den letzten zehn Jahren überwiegend Computerprogramme.

In Deinem zweiten Buch bilden die Erfahrungen und Erlebnisse eine wichtige Rolle, die Du als Privatpilot Deines Motorseglers über Jahrzehnte gesammelt hast.

Die Fliegerei und der Flugsportring Kraichgau in Sinsheim sind ein bestimmender Teil meines Lebens. Ich hatte das große Glück, als Pilot mit meinem Motorsegler vom Typ ASK 16 nicht nur unser schönes Deutschland von oben zu sehen. Durch meine fast 1000 Flüge und ebenso viele Flugstunden habe ich viele Flugplätze im In- und Ausland kennengelernt und neue Freunde gewonnen. Immer hatte ich mein rotes Büchlein dabei, in dem ich Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aufgeschrieben habe. Diese waren die Grundlage für mein Buch "Hallo, hier Opa!", in dem ich meine Begeisterung für das schönste Hobby der Welt, das Fliegen, an meine Enkel weitergeben wollte.

Gibt es besondere Anlässe, bei denen Du Einfälle für Deine Romane gewinnst?

Bei meinen täglichen Wanderungen mit meiner Hündin Berta durch Wald und Felder der Hoffenheimer Gemarkung kommen mir die besten Einfälle in den Sinn.

Du machst auch in Deinem neuen Buch keinen Hehl aus Deiner Ablehnung gegenüber Windkraftanlagen. Aus welchem Grund?

Wenn ich auf einer Wanderung mit Berta auf der Bank unterm Birnbaum am Betonweg sitze und über das "Land der 1000 Hügel" oder die "Toskana Deutschlands" schaue, wie unsere Kraichgauheimat auch genannt wird, will ich mir nicht ausmalen, wie das alles durch das Aufstellen von Windkrafträdern verschandelt wird. Natürlich müssen veraltete Kraftwerke abgeschaltet werden, und die Nutzung von alternativen Energieformen ist zwingend erforderlich. Solange jedoch die Speicherung der gewonnenen Energie für eine spätere Nutzung nicht möglich ist, halte ich Windkraftanlagen für die falsche Methode. Ganz zu schweigen von den Belastungen für Menschen und Tiere im Umfeld der Windräder!

Info: Das Buch ist unter KDP-ISBN-9798631363533 im Buchhandel erhältlich.