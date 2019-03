Sinsheim. (jubu/tk) Schwere Sturmböen haben gestern die Bevölkerung in Sorge und die Rettungsdienste in Alarmbereitschaft versetzt. Die Ausläufer des Sturmtiefs "Bennet" über Skandinavien machten sich ab Montagfrüh auch im Kraichgau bemerkbar. Allein bis zum Mittag wurde die Feuerwehr zu zehn Einsätzen gerufen.

Von der Drehleiter aus untersuchten Feuerwehrleute die Schäden am Hausdach in der Klostergasse. Fotos: Julian Buchner.

Einer der schwersten Zwischenfälle trug sich in der Klostergasse in der Oststadt nah des Wilhelmi-Gymnasiums zu; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Teile eines mächtigen Nadelbaums waren auf das Dach eines Wohnhauses gestürzt. Der hohe und den Böen großflächig ausgesetzte Baum war umgeknickt und drückte auf die Bedachung des älteren Einfamilienhauses. Die Feuerwehr Sinsheim war mit drei Fahrzeugen, darunter auch der großen Drehleiter, im Einsatz und begutachtete den Schaden. Eine Fachfirma wurde zur Beseitigung der Äste hinzugezogen. Das Technische Hilfswerk Sinsheim übernahm Sicherungsarbeiten. Wie hoch der entstandene Schaden am Wohnhaus ist, war zunächst nicht bekannt. Auch die heruntergekrachten Äste im hinteren Bereich der Neulandstraße dürften künftig die Versicherungen beschäftigen: Auf dem Parkplatz eines Gewerbebetriebs brachen die Sturmböen den Stamm eines Baums auf halber Höhe ab, Teile der Baumkrone und lose Äste trafen zwei geparkte Autos. Die Folgen waren Dellen im Lack sowie gesplitterte Fensterscheiben. Auch in der Neulandstraße wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr musste mit der Kettensäge anrücken und die Reste des Baums beseitigen.

Kaum hatte der angekündigte Starkwind kurz nach 8.30 Uhr eingesetzt, hatten die Einsatzkräfte im Kraichgau alle Hände voll zu tun. Kurz vor neun Uhr gingen bereits die ersten Notrufe wegen Sturmschäden bei der integrierten Leitstelle in Ladenburg ein.

Noch ist unklar, wie groß das Ausmaß der Schäden ist; oft blieb es auch bei kleineren Beschädigungen: So wurden am Kirchplatz in der Innenstadt von Sinsheim Ziegel von Dächern geweht; im Bereich Kurpfalzstraße und in Steinsfurt kippten Mülleimer um, deren Inhalt sich auf den Straßen verteilte. In Adersbach und Reihen blockierten Bäume die Fahrbahn. Im Wald am Dührener Förstel wurden im Bereich einer Rodungsfläche einzelne Bäume entwurzelt. Dort war es in jüngerer Vergangenheit bei Stürmen mehrfach zu ähnlichen Ereignissen gekommen. In der Reihener Hofäckerstraße stürzte ein Baum um und blockierte die Straße, ebenso am Hilsbacher Ortsausgang in Richtung Elsenz.