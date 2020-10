Sinsheim-Weiler. (sl) Ein modernes Pflegeheim mit 75 Plätzen auf rund 3500 Quadratmetern Fläche soll am Ortsausgang von Weiler in Richtung Hilsbach entstehen. Baubeginn ist im Frühjahr 2021. Realisiert wird das Projekt von der Mannheimer Unternehmensgruppe "Diringer & Scheidel", die das Gelände im Sommer von der Stadt Sinsheim erworben hat. Das künftige Seniorenheim liegt zwischen der Hauptstraße 4 und der rückseitigen Kornblumenstraße. Betreiber ist die "avendi Senioren Service GmbH", eine Tochter der Unternehmensgruppe und in Weiler keine Unbekannte.

Seit 2008 betreibt "avendi" das Seniorenheim "Burgblick" in der Weinbergbergstraße und ist im Ort etabliert. Mit Projekten wie "aktiv 60 plus" und "Treffen der Generationen" hat das Haus "Burgblick" Angebote für Senioren aus Weiler und Umgebung geschaffen, deren Ziel es ist, soziale Kontakte älterer Menschen untereinander zu fördern. "Dieses Angebot wurde vor Corona von den älteren Einwohnern sehr gerne angenommen", wusste jetzt VDK-Vorsitzender Leo Imhof zu berichten. Nach Aussagen der Bauherren soll das Haus "Burgblick" auch nach Eröffnung des neuen Heims bestehen bleiben.

Aktuell arbeite man an der Baueingabeplanung; der Bauantrag soll noch im Oktober eingereicht werden. Die Mannheimer Unternehmensgruppe ist zuversichtlich, Anfang nächsten Jahres die Baugenehmigung zu erhalten und rechnet mit 18 Monaten Bauzeit. Mit dem Abbruch der Vorgängergebäude wurde bereits begonnen. "Als Eigentümer des Grundstückes können wir bereits jetzt schon abbrechen und die Baustelle vorbereiten", sagte Beate Baumann Leiterin der Unternehmenskommunikation. Bei einem Ortstermin sollen sowohl das Haus, wie auch dessen Pflegekonzept der Öffentlichkeit vorgestellt werden.