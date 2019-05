Von Tim Kegel

Sinsheim. Kindergartenkinder mit Behinderungen bleiben in Sinsheim bislang weitestgehend unter sich, genauso wie nicht behinderte Kinder. Das soll sich nun ändern: Ein inklusiver Schulkindergarten unter der Regie der Lebenshilfe soll in der Nähe des Berufsschulzentrums entstehen. Das Projekt, das noch am Anfang steht, biete auch "viele Chancen in der Stadtentwicklung", sagte am gestrigen Montag Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Die Planung hat Lebenshilfe-Geschäftsführer Roland Bauer kürzlich dem Gemeinderat vorgestellt: Es sollen zehn Krippen- und 20 reguläre Kindergartenplätze entstehen; die Lebenshilfe übernimmt den Steinsberg-Kindergarten, einen sogenannten Schulkindergarten des Rhein-Neckar-Kreises, den im Moment 24 Kinder mit Behinderung besuchen, und ist Träger des Projekts. Die Stadt Sinsheim fördert ausschließlich die Regelkindergartenplätze.

Inzwischen hat der Schul- und Kulturausschuss des Kreises für die Planung votiert; am 21. Mai stimmt der Kreistag darüber ab. Das "Ja" gilt: "Das ist zu 100 Prozent sicher", sagte Albrecht gegenüber der RNZ. Auch die in der Südstadt im Blütenweg ansässige Steinsbergschule gegenüber der Sidlerschule würde im Rahmen der Planung an den neuen Standort umziehen.

Die Betreuungssituation von Kindern mit Behinderung in Sinsheim beschrieb Roland Bauer von der Lebenshilfe im Gemeinderat: Zurzeit seien in 13 Einrichtungen im Stadtgebiet 26 Kinder mit zusätzlichen Eingliederungshilfen des Kreises in Obhut. Diese "Einzelfallhilfen" würden ergänzt von Kooperationen mit der Mosbacher Johannes-Diakonie und dem städtischen Kindergarten in Hoffenheim. Ausgerechnet der Steinsberg-Kindergarten sei "der einzige, der noch nicht inklusiv arbeitet", sagte Bauer.

Bei den Einrichtungen in Heidelberg, Schwetzingen und Wiesloch habe sich die Trägerschaft der Lebenshilfe "seit Jahren bewährt". Die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung ist gesetzlich verankert; allerdings sei es nicht immer möglich, Kinder mit erheblichem Förderbedarf in regulären Kindertagesstätten unterzubringen. Die Schützlinge im Steinsberg-Kindergarten haben Sprach-, geistige, körperliche oder Mehrfachbehinderungen. Das geplante Modell biete Eltern von Kindern mit Behinderung eine längere Wochenöffnungszeit von 33,5 Stunden sowie weniger Schließtage, hieß es im Rat.

Die Kosten sind noch unbekannt. Die Lebenshilfe könne die Trägerschaft für die gesamte Einrichtung mangels eigener Finanzkraft nur dann gewährleisten, wenn der Rhein-Neckar-Kreis das Defizit des Schulkindergartens mit dessen 24 Plätzen abdeckt, schilderte Bauer. Ein Betriebskostenzuschuss von rund 316.000 Euro wurde angesetzt; gerechnet wird mit einem Landeszuschuss von rund 153.000 Euro. Zulasten der Stadt gingen dann jährlich rund 163.000 Euro sowie ein Investitionszuschuss von 60.000 Euro zur Einrichtung der 30 Plätze. Als Mitglied des Diakonischen Werks wird die Lebenshilfe von der Stadt gleich eines kirchlichen Trägers gefördert. Noch nicht gesprochen wurde über Baukosten.

Die Zeiträume, in denen gedacht wird, sind mittelfristiger Art: Bereits in der Bedarfsplanung 2018/19 machte Schulamtsleiterin Carmen Eckert-Leutz einen gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen im Bereich der Kernstadt aus, speziell auch wegen "neuer Baugebiete in Sinsheim-Ost und Hoffenheim". Beim konkreten Projekt ist vom Jahr 2021 die Rede. Jörg Albrecht geht von "rund zwei Jahren" als realistischem Zeitraum aus, verweist aber auf die Baukonjunktur und darauf, "dass die bauliche Abwicklung Kreis-Sache ist".

Städtebauliche Perspektiven ergäben sich mittel- bis längerfristig aus der Planung, sagt Jörg Albrecht: Weil der Landkreis sowohl für die Steinsbergschule als auch für den Steinsberg-Kindergarten einen Neubau plane, würden deren Immobilien am Tor der Südstadt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in absehbarer Zeit frei. Die nahe Sidlerschule wird von der Stadtverwaltung regelmäßig bei Schulsanierungen als Provisorium für Außenklassen genutzt. Auf diesen Grundlagen sei, findet Albrecht, zu überlegen, das Gebiet neu zu ordnen und zu gestalten.