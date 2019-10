Von Christiane Barth

Sinsheim-Hilsbach. "Ganz aufgeregt" sei Bernd Peter Fleming an dem Abend gewesen. Zum ersten Mal wurde der Joy-Fleming-Ehrenpreis im Mannheimer "Capitol" verliehen. Zehn Kandidaten traten bei dem Wettbewerb mit Songs an, die seine Mutter einst gesungen hat. Der in Hilsbach lebende Sohn der Soul-Diva Joy Fleming führte durch den Abend. Schuld am Lampenfieber war bei dem 41-Jährigen aber noch etwas ganz anderes: "Es muss ein Wunder sein" - ein verschollener Joy-Song.

Neu abgemischt hat Bernd Peter Fleming das Stück, das er vor mehr als zehn Jahren zusammen mit seiner Mutter aufgenommen hat. Dass es den Song überhaupt gibt, lange unveröffentlicht und mit seiner Mutter als Background-Stimme, ist für den gelernten Altenpfleger in der Tat ein kleines Wunder. Im Rahmen des Wettbewerbs wurde das Lied nun zum allerersten Mal dem Publikum präsentiert.

In dieses Empfinden passt daher auch der Titel "Es muss ein Wunder sein". Zusammen mit dem Lebensgefährten der vor zwei Jahren verstorbenen Sängerin, Bruno Masselon, hat sich Flemings Sohn an die Neuinterpretation des tief in deren Hilsbacher Tonstudio vergrabenen Songs gemacht. Seit wenigen Tagen ist das Stück nun im Internet abrufbar.

Und die Zuhörer der Uraufführung durften sich noch auf eine weitere Premiere freuen: Erstmals kam auch Joy Flemings Eurovisions-Lied "Ein Lied kann eine Brücke sein" in französischer Sprache auf die Bühne. "Leider kann meine Mutter dies nicht mehr erleben", bedauert der Sohn. Der "Chanson d’ amour", die Neuauflage eines Klassikers, sollte eine Hommage an die frankophile Joy Fleming sein, deren Lebensgefährte aus Frankreich stammt.

Der Text wurde beim Konzertabend auf einer Leinwand ins Deutsche übersetzt angezeigt, da der Inhalt geändert wurde. "Er handelt von einer fröhlich verrückten Liebe", erzählt Bernd Peter Fleming.

Die Bewerber, die es ins Finale des Nachwuchswettbewerbs geschafft hatten, traten außerdem mit ihren eigenen Interpretationen aus dem Repertoire der verstorbenen Sängerin an. "Das Bewertungssystem sieht vor, die Teilnehmer nicht nach ihren Äußerlichkeiten, sondern nach ihrem Gesang zu beurteilen", erläutert Fleming. Und noch etwas Wesentliches sollte in die Waagschale gelegt werden: das Gefühl, das durchs Singen ausgedrückt wird. "Ganz so, wie meine Mutter das gerne gehabt hätte in ihrem Leben", weiß Bernd Peter Fleming, der immer eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter gehabt habe und mit ihr heute durch die Musik verbunden sei.

Die Finalisten hatten die Möglichkeit, Lieder mit der Joy-Fleming-Band zu proben und mit Stimme, Gestik und Tanz wiederzubeleben. "Alles läuft ganz fair", beschreibt der Macher den Wettbewerb. In welcher Reihenfolge die Finalisten antraten, wurde per Los entschieden.

Dass die "große Stimme der Kurpfalz" im Jahr 1975 beim Eurovision Song Contest trotz ihrer grandiosen Stimme kläglich scheiterte, mag an ihrem grünen Kleid gelegen haben. So jedenfalls lautete zeitlebens Joys eigene Interpretation. Die damalige Tragik der Dinge wurde im "Capitol" künstlerisch aufbereitet: Während die Jury ihre Auswahl traf, war Joy Fleming auf der Leinwand bei ihrem Originalauftritt in Stockholm zu sehen. Das Tanzensemble "Semira B. Karg" interpretierte den Titel "im Andenken an Joys schreckliches grünes Kleid ebenso in grünem Outfit", wie Bernd Peter Fleming den Hintergrund der Choreografie umschreibt. Auch der junge Chor "Hohensachsen" unter der Leitung von Margit Pöhlert war an dem Abend mit "Ein Lied kann eine Brücke sein" für die Eröffnungsnummer zuständig.

Info: www.bernd-peter-fleming.de.