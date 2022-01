Sinsheim. (tk) Wem mag es gehören? Ein herrenloses Fahrrad, möglicherweise ja auch ein damenloses Damenrad, sorgt zurzeit für Stirnrunzeln und Fragen bei Vertretern der Sinsheimer Stadtöffentlichkeit. Seit Wochen, vielleicht auch eher schon seit Monaten steht es verwaist an der Dr.-Sieber-Halle angekettet.

Erst kürzlich, nach der Haushaltsverabschiedung im Gemeinderat, ist das Rad wieder aufgefallen: "Ich wunder’ mich", sagte Rätin Annerose Hassert beim Abschied vor dem Haus im strömenden Regen, "dieses Fahrrad, das ist doch eigentlich ein gutes Rad. Niemand holt es ab."

Mit ihrer Verwunderung ist Hassert nicht alleine, inzwischen hat die Angelegenheit mit dem verwaisten Fahrrad Kreise gezogen. Täglich sehen es die Beschäftigten der Stadtbibliothek, gleich nebenan. Und auch im Ordnungsamt kennt man den Fall.

"Wir haben schon geschaut", sagt dessen Leiter Florian Zangl. Wie man weiß, gehe dies mithilfe der Rahmennummer. Einige dieser Nummern sind beim Polizeirevier hinterlegt, doch dies sei nicht zwangsläufig der Fall. Eine Meldung dort geschehe meist auf Initiative von Fahrradbesitzern, die ihr Gefährt für den Fall eines Diebstahls dort entweder online registrieren lassen oder einen Fahrradpass ausfüllen und diesen im Polizeirevier abgeben. Ein Abgleich mit den Daten der Polizei habe jedoch keine Hinweise auf einen Besitzer gegeben, sagt Zangl: "Da war nix." Weder sei ein solches Rad gestohlen gemeldet, noch überhaupt verzeichnet gewesen.

Dass es sich bei dem Fahrrad "um ein ganz ordentliches" handelt, hat auch Zangl erkannt: Das silbergraue Elektro-Rad des Herstellers "Flyer" mit tiefem Damen-Einstieg ist zwar ein älteres Modell, jedoch sind gute Komponenten verbaut, und zwar von den Reifen bis zum Aufsteck-Tacho, die auf eine gewisse Hingabe des Besitzers hindeuten. Obwohl der Witterung ausgesetzt, wirke alles noch "sehr gepflegt und komplett". Ein hochwertiges Klappschloss aus Stahlstäben, das nur aufwendig geknackt werden kann, verbindet es mit einem Fahrradständer vor der Halle.

All dies sei merkwürdig: Das einsame Rad erwecke den Eindruck, als komme ein – zudem sorgsamer – Besitzer "jeden Moment zurück". Und – falls es so etwas gibt – auch die Psychologie des Akkus an dem Modell deutet in Richtung einer gewissen Grund-Solidität: Der Lithium-Ionen-Pack mit dem Slogan "energiegeladen unterwegs" stammt aus dem Vertrieb der EnBW. Möglicherweise handelt es sich um ein Job- oder ein Leasing-Rad?

Ein kleines Dilemma: Wäre das Rad lediglich auf Zeit im öffentlichen Raum abgestellt, "was man darf" – wer würde dann tatsächlich beim Rathaus nachfragen, wenn er zum Rad zurückkommt, und feststellt, dass es nicht mehr da ist? Würde nicht viel eher Diebstahl vermutet und die Hoffnung auf Wiedererhalt gleich ganz aufgegeben? Oder wurde das Rad am Ende tatsächlich geklaut? Auch in diesem Fall ahne der Besitzer möglicherweise nicht, dass es vor der Halle herumsteht. Diese und andere Szenarien hält man im Ordnungsamt für möglich. "Oder auch, dass der Person etwas zugestoßen ist", schildert Zangl. Dass sich jemand einen Scherz erlaubt? "Eher nicht", weil solch ein Scherz nach Zangls Ansicht "sehr unsinnig wäre".

Noch wolle man deshalb etwas abwarten. Da das Rad "nicht wirklich" im Weg stehe, scheue man sich noch etwas, es zuerst mit einem Warnhinweis zu versehen und nach einer Frist den Bolzenschneider zu zücken. Nach einigen Monaten des Zuwartens, darf das Rathaus in solchen Fällen einschreiten; mit dem Risiko, dann eventuell "das Schloss ersetzen zu müssen". Das Rad würde dann zunächst ins Fundbüro wandern und schlussendlich versteigert werden, sagt Zangl: "Aber wir wollen ja, dass es der Besitzer zurückbekommt."