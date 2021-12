Das Anwesen in der Karlsruher Straße 30 dürfte das zweitälteste Haus sein, das in Dühren noch erhalten ist. Foto: Alexandra Tasios

Sinsheim-Dühren. (at) Manch müde gewordene Straße im Ort ächzt unter der Last der Bauwagen und Container, die vor älteren Häusern den Generationenwechsel ankündigen. Sind die materiellen Hinterlassenschaften der Vorbesitzer fort, ziehen die Jungen nach und füllen die alten Räume mit neuem Leben. Kontinuität trotz sichtbarem Wandel: Die Besiedelung des Gebiets reicht nachweislich zwei Jahrtausende zurück, auch wenn die Wohnstätten von damals nicht mehr als solche existieren und vieles aus den nachfolgenden Epochen im Rauschen der Zeit versunken ist. In den Jahren des Dreißigjährigen Krieges, der 1648 endete, verlor das Dorf einen Großteil seiner Bevölkerung und fast alle Dokumente aus der Zeit davor. Umso bedeutender sind die Gebäude im Ortskern, deren Grundmauern noch vor diesem verheerenden Konflikt errichtet worden sind.

Das Fachwerkhaus der Familie Nickel, jetzt Eiermann, in der Karlsruher Straße 60 gilt laut Orts-Chronik als das älteste noch stehende und bewohnte Haus und stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Etwas jünger und mit der Jahreszahl 1576 versehen ist jenes neben der evangelischen Nikolauskirche aufragende Gebäude, das in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts Familie Fleck gehörte. Deren Tochter Hilda heiratete nach dem Zweiten Weltkrieg Paul Hamann, den es nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft nach Dühren verschlagen hatte.

Hauptberuflich wohl in Mannheim damit beschäftigt, Trümmer beiseite zu räumen, muss er im Nebenerwerb auch Landwirtschaft betrieben haben. Dies beweisen Misthof, Kuh- und Schweinestall sowie die Abwasserrillen vor dem Haus. Zudem errichtete er eine große Scheune mit starken Mauern und angelegten Fensterstürzen, was zumindest vermuten lässt, dass sie schon zu Beginn als möglicher Wohnraum geplant gewesen war. Hamanns Frau und sein Sohn Bruno lebten noch einige Jahre nach dem Tode Hamanns auf dem Anwesen.

Der heutige Besitzer schließlich, Peter Schumb-Falk, hat Haus und Grund erworben, um seine deutlich jüngere Ehefrau und den gemeinsamen Sohn versorgt zu wissen. Ehefrau Nicole jedoch war zunächst wenig begeistert und stimmte dem Kauf nur unter der Bedingung zu, dass man die Scheune in ein Wohnhaus umwidme. Ein durchaus ambitioniertes Unterfangen, an das sich das technisch und handwerklich interessierte Paar dennoch heranwagte. Obgleich das Projekt noch lange nicht abgeschlossen ist, hat man einen Teil der ehemaligen Scheune inzwischen liebevoll ausgebaut. Neben den Besitzern lebt dort noch ein junges griechisches Paar in einer separaten Wohnung. Im bis an die Friedhofsmauern heranreichenden Garten hat man Wege angelegt und Bäume gepflanzt. Im Haupthaus mit seinem auffallenden Fachwerk im Giebel wohnen zurzeit vier Mieter auf zwei Stockwerken.

Und so dient das alte Gemäuer, dessen Dachstuhl laut Denkmalamt dem 16. oder 17. Jahrhundert zuzuordnen ist und nicht ausgebaut werden kann, weiterhin dem Zweck, für den man es erschaffen hat.