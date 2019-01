Von Christiane Barth

Sinsheim-Dühren. Wie mag es wohl sein, krank und ganz alleine zu sein? Dies fragte sich die Yogalehrerin Rosemarie Beutner, als eine Teilnehmerin zu ihrer wöchentlichen Übungsstunde absagte. Der Grund: "Ich bin doch ganz alleine. Ich muss gut für mich sorgen", sagte die ältere Frau, die wegen Krankheit an der Yogapraxis nicht teilnehmen konnte.

"Aber das Herz fehlt"

Rosemarie Beutner nahm dies nicht einfach so hin. "Es beschäftigte mich", sagt sie. Sie habe lange darüber gegrübelt, wie Menschen geholfen werden könne, denen es ergehe wie der Kursteilnehmerin. Rosemarie Beutner kam die Idee, ein Netzwerk aufzubauen, mit dem schnell und unbürokratisch in solchen Situationen Unterstützung angeboten werden kann. Wie das geht? "Mein Modell ist einfach", erklärt die Yogalehrerin, man benötige lediglich ein Handy, auf der Nachrichtendienst Whatsapp eingerichtet ist. Einen griffigen Titel für die neue Gruppe, in der sich Menschen austauschen mit der Absicht, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, hat sie: "Samen säen". Der Name ist Programm. Es solle etwas bewirkt werden, das selten geworden sei: Menschlicher Umgang, von Herz und Mitgefühl geprägt.

Die Yogalehrerin, die regelmäßig nach Indien reise und die dortige Kultur verinnerliche, erklärt ihr Anliegen: "Wir haben im Westen viel erreicht - Straßen, Technik, Wissenschaft - aber das Herz fehlt", findet sie. Rosemarie Beutner möchte zu einem sozialen Miteinander anregen, das den Egoismus hinten anstelle und etwas durchschimmern lasse, das mehr und mehr verloren zu gehen drohe: Bereitschaft zu Rücksichtnahme, zu liebevoller Unterstützung und einem offenen Ohr für die Sorgen und Nöte anderer. "Junge Menschen arbeiten doch bis zum Umfallen", sagt sie; Alte gingen "lieber ins Seniorenheim, als ihre Kinder um Hilfe zu bitten. Sie wollen niemandem zur Last fallen", sinniert die Yogalehrerin. Die "tiefen Werte" wolle sie nun in den Fokus rücken, nicht wegschauen, wenn der andere Probleme hat und Aufmerksamkeit schenken oder einfach ein Lächeln. Auch sich selbst. Rosemarie Beutner zitiert Mahatma Gandhi: "Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt."

Das Netzwerk sei für Alt und Jung gedacht, mit keinerlei Verpflichtung verbunden und koste nichts. Wer per Whatsapp um Hilfe bittet, glaubt sie, stoße dort möglicherweise auf viel Resonanz. Wer sich angesprochen fühlt, könne sich dann mit dem Urheber des "Notrufes" in Verbindung setzen. Name und Wohnort würden in der Gruppe hinterlegt.