Sinsheim. (cbe/zg) Drei Spenden sorgten für viele glückliche Gesichter: Christoph Palm, Geschäftsführer der Josef Wund Stiftung, überreichte mit Petra Wund, Tochter des verstorbenen Josef Wund, die frohe Kunde in Form von 52.000 Euro. Der Bürgerkreis für psychosoziale Arbeit und der "Multi-Super-Zirkel" erhalten jeweils 6000 Euro und das "Sinsheimer Modell" 40.000 Euro.

"Der Bürgerkreis für psychosoziale Arbeit bietet Unterstützung für Familien mit psychisch belasteten und erkrankten Eltern an", erklärt Geschäftsführerin Andrea Struzyna. In Familien, die in schwierige Lebenslagen geraten sind, sind oftmals Kinder die Leidtragenden. Sie sehen, dass es den Eltern oder einem Elternteil nicht gut geht. Sie getrauen sich aber nicht, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, ausgegrenzt zu werden. Diese Kinder sind oft gut in der Schule, meistens unauffällig, obwohl sie mitunter seit früher Kindheit eine große Verantwortung für die Familie übernehmen. "Die Gefahr, dass sie später krank werden, ist groß, und daher stellen wir Kinder psychisch belasteter und erkrankter Eltern stärker in den Fokus und bieten ihnen Hilfen an", ergänzt die Sozialarbeiterin Christine Mohler.

Der "Multi-Super-Zirkel"-Wettkampf ist ein Team- und Einzelwettbewerb für Kinder und Jugendliche im Bereich der Schulen. Ausgetragen wurde dieser in Angelbachtal. Der Wettbewerb ist sportartenunabhängig, gesundheitsorientiert und verbessert die Leistungsfähigkeit im Bereich der Kondition und Koordination. Die Verbesserung des "Teamdenkens" sowie Motivation stehen im Vordergrund. Nach der Pilotveranstaltung kämpften auch im nachfolgenden Jahr wieder Schulen aus den unterschiedlichsten Schularten Baden-Württembergs in zwölf gemischten Mannschaften um die Platzierungen. Konzeptentwickler, Autor und Organisator Norbert Rühl will damit Sport in der Schule mehr unterstützen und Kinder erreichen, die in keinem Sportverein sind. Zusätzlich gebe es Aktionen, bei denen Gruppen Videos drehen und so andere Kinder und Jugendliche motivieren könnten. Rühl Vision: Der "Multi-Super-Zirkel" soll irgendwann eine Ergänzung der Bundesjugendspiele sein.

Um Bedürfnisse und Unterstützung junger Familien geht es der Stadt und dem Amt für Bildung, Familie und Soziales mit dem "Sinsheimer Modell". Dieses basiert auf den vier Bausteinen kulturelle Bildung, Förderung des prosozialen Verhaltens von Kindern, Kinderschutzkonzept und Gesundheitsmanagement für pädagogische Fachkräfte.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hilfe einer weiteren sehr großzügigen Spende nachhaltig Strukturen und Angebote für frühe Bildung, Elternberatung in Kindergärten, Kinderschutzprojekte und die Vernetzung diverser Angebote ausbauen und vertiefen können", freuen sich Amtsleiterin Carmen Eckert-Leutz und Diplom-Psychologin Stefanie Sosa y Fink, die das "Sinsheimer Modell" betreut.

Die Stiftung unterstützt Projekte, die den Förderlinien Bildung, Gesundheit und Kreativität entsprechen und die außerdem den Zweck der Nachhaltigkeit erfüllen. Sie wurde vom Architekten und Unternehmer Josef Wund errichtet, mit dem Ziel, auf diesem Weg seine Unternehmensnachfolge zu regeln und die Allgemeinheit an seinem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen. "Es ist eine schöne Möglichkeit, an meinen Vater zu denken und zu sehen, wie sein Werk weitergeht", erklärte Petra Wund bei der Spendenübergabe. Er selbst habe es in seiner Kindheit und Jugend sehr schwer gehabt, es war deshalb sein Wille, Kinder zu unterstützen.