Sinsheim. (tk) Das Thema erhöhter Feinstaubwerte in Sinsheim ist vom Tisch. Wie die RNZ erfuhr, wird auch die letzte von drei Messstationen im Stadtgebiet in diesen Tagen abgebaut; sie hing in der Hauptstraße. Bereits im Frühjahr waren Stationen in der Steinsfurter Straße im Stadtteil Rohrbach sowie in der Zuzenhäuser Straße in Hoffenheim demontiert worden. Die ermittelten Werte lagen durchweg unterhalb des Immissionsgrenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt.

Die Stadtverwaltung bestätigte die Nachricht gestern; erst am Donnerstag wurde Oberbürgermeister Jörg Albrecht von der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) über den Sachstand informiert. Damit gilt auch die Hauptstraße als unbedenklich in Sachen Feinstaubbelastung. Die dortige Anlage war zunächst weiter betrieben worden - "zur besseren Einschätzung der Belastungssituation", wie es in dem Schreiben des stellvertretenden LUBW-Präsidenten Werner Altkofer heißt, das der Redaktion vorliegt. Sinsheim war eine von insgesamt 32 Städten und Gemeinden, in denen Messstationen installiert waren, unter ihnen zahlreiche weit größere Orte wie Stuttgart, Mannheim und Freiburg. Während in anderen Orten zumeist zwischen einer und zwei Stationen Werte ermittelten, waren es lediglich im verhältnismäßig kleinen Sinsheim drei der technischen Einrichtungen.

Das Ergebnis der Messungen verwundere nun nicht, sagte Albrecht auf Nachfrage. Er spricht von einer "Hysterie", die zum Zeitpunkt des Beginns der Messungen deutschlandweit geherrscht habe und in deren Zuge "das Thema Feinstaub nach Sinsheim geschwappt" sei. Im Gemeinderat hatte Albrecht sich stets dafür ausgesprochen "erst auf Basis einer soliden Datengrundlage in eine Diskussion über Maßnahmen einzusteigen".