Von Christian Beck

Sinsheim. Die Stadt darf sich erneut über eine große Spende der Dietmar Hopp-Stiftung freuen: Mit fünf Millionen Euro macht sie die Sanierung der Kraichgau-Realschule möglich. Dies gab Oberbürgermeister Jörg Albrecht in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekannt. Die Räte gaben einstimmig grünes Licht für das Bauprojekt. Zum jetzigen Stand soll es rund 16,5 Millionen Euro kosten. Beginnen sollen die Arbeiten im kommenden Jahr.

Seit Jahren wird um die Sanierung der Realschule gerungen: Bereits im Juli 2018 hatte sich der Gemeinderat damit beschäftigt. Damals standen Kosten in Höhe von 8,1 Millionen Euro im Raum. Denn zunächst sollten die Toiletten und Rohrleitungen erneuert und der Brandschutz auf den aktuellen Stand gebracht werden. Im November 2020 lagen dann umfangreichere Pläne auf dem Tisch.

Sie sehen vor, den sogenannten "300er-Bau", ein Anbau aus dem Jahr 1982 mit acht Klassenzimmern, abzureißen, da er schlecht geplant sei. Dafür soll der Haupttrakt aus dem Jahr 1978 nicht nur entkernt, sondern im vorderen wie im rückwärtigen Bereich angebaut werden. So kommen dort nicht nur sieben Klassenzimmer hinzu, sondern auch ein Aufzug, um die Schule behindertengerecht zu machen. Die Schule soll ein neues Gesicht erhalten. Zudem soll alles deutlich heller werden, auch die Aula. Hier gibt es die Idee, sie mit einer Lichtkuppel aufzuwerten. Und eine Lüftungsanlage ist auch vorgesehen. Fast 17 Millionen Euro sollte dies kosten.

"Das können wir uns nicht leisten", hatte der damalige Baudezernent Tobias Schutz im November erklärt. Die Räte verlangten vom Architekten Manfred Michel, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. "Da ist nicht viel dabei rausgekommen", bemängelte Friedhelm Zoller (CDU) am Dienstagabend, und Harald Gmelin (freie Wähler) sowie Anja Wirttherle (Grüne) stimmten zu. Doch die Einnahmesituation hat sich deutlich verbessert. Denn neben den fünf Millionen wurden noch Zuschussmöglichkeiten von über zwei Millionen Euro aufgetan. Rund 9,3 Millionen Euro müsste die Stadt so schultern, über mindestens drei Jahre verteilt. Mehrere Räte bezweifelten allerdings, dass es dabei bleibt.

Doch bei aller Kritik war auch die Freude allen deutlich anzumerken. Der Entwurf des Architekten stieß auf Gefallen. Nach dem Beschluss applaudierte das Ratsrund. Und Schulleiter Holger Gutwald-Rondot dankte für "den Mut und die Zuversicht, das Geld in die Hand zu nehmen". Die Spende sei "ein Türöffner". Mehrere Räte wie auch der OB zeigten sich sehr dankbar dafür. "Mit der Spende unterstreicht Stifter Dietmar Hopp ein weiteres Mal seine hohe Wertschätzung für Bildung sowie die enge Verbundenheit zu seiner Heimat Sinsheim", sagt Meike Leupold, stellvertretende Leiterin der Dietmar Hopp-Stiftung. Eine moderne und ansprechend gestaltete Lernumgebung habe positiven Einfluss auf die Schulgemeinschaft. Ausschlaggebend war dabei wohl auch, dass die Sanierung so in einem Rutsch erfolgen kann. So gebe es keinen "Container-Jahrgang", der von der Einschulung bis zur Abschlussprüfung in der Interimslösung unterrichtet wird, heben OB und Rektor erfreut hervor.

Dafür müssen aber 25 Klassen ausquartiert werden, ein Großteil der 810 Schüler. Der kleinere Teil kommt im Wilhelmi-Gymnasium und in der Schule am Giebel in Steinsfurt unter. 19 Klassen werden in Containern unterrichtet, die ab Januar auf einem Rasenstück neben der Sporthalle des Wilhelmi-Gymnasiums aufgebaut werden. Im Mai 2022 soll dann der Abriss beginnen. Fertig soll alles im Dezember 2023 sein. "Das ist ein sportlicher Zeitplan", räumt der Architekt ein. Hintergrund sind Zuschussbescheide, die bis Ende 2023 abgerechnet sein müssen.

Eine Baukommission, die sich aus Gemeinderäten, Vertretern der Realschule und Fachplanern zusammensetzt, soll sich bei Entscheidungen, die während des Baus getroffen werde, einbringen. Mehrere Räte drängten darauf, hier die Kosten und die Bedürfnisse der Schüler im Blick zu behalten.