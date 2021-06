Sinsheim. (cbe) Nach den Unwettern der zurückliegenden Tage hat es Sinsheim am Donnerstagnachmittag erneut getroffen. Doch anders als sonst blieb es in Dühren ruhig. Stattdessen traf es Rohrbach. Im städtischen Kindergarten steht das Wasser mehrere Zentimeter hoch. Und auch Straßen und Wohnungen standen unter Wasser. Innerhalb kurzer Zeit fiel so viel Regen, dass das Kanalsystem überlastet war, mehrfach drückte es das Wasser aus Toiletten. Laut Feuerwehr-Gesamtkommandant Michael Hess ist bislang niemand verletzt worden. Doch zahlreiche Feuerwehrleute sind gefordert. Mehrere Einsätze gab es laut Hess auch in Hoffenheim. Neben Starkregen gingen zahlreiche Blitze nieder. Das Gerücht, dass ein Blitz in einem Schnellrestaurant in der Neulandstraße eingeschlagen hat, konnte der Feuerwehrkommandant nicht bestätigen.