Überall in Elisabeth Nossels Garten stehen beleuchtete Figuren. Für sie ist das die schönste Jahreszeit, denn sie mag Lichter und Kerzenschein. Schon früher hat sie zuerst Bücher für ihren Sohn gekauft und dann immer wieder in Beleuchtung investiert. Foto: Siegfried Lörz

Von Anjoulih Pawelka

Sinsheim. Es blinkt, glitzert und leuchtet in Elisabeth Nossels Garten in der Nähe des Stifts Sunnisheim. Da steht ein Flamingopärchen neben einer Eule, wenige Meter entfernt äsen Rehe im Schutz eines Strauchs, dazwischen fährt die bunt beleuchtete Eisenbahn. Weiter unten auf dem leicht abfallenden Gelände gibt es Elche, Schlitten und Kometen zu entdecken. Nossel liebt ihre Weihnachtsbeleuchtung, die das ganze Haus und den Garten erstrahlen lässt. Um die 30 Lichterketten sowie zwischen 30 und 40 Figuren erfreuen nicht nur sie in der Adventszeit.

Sie mache das vor allem für die Kinder, sagt die 65-Jährige und erzählt, wie diese vor allem am Wochenende staunend mit ihren Eltern an der Straße stehen würden und völlig begeistert seien von den vielen beleuchteten Tieren. Aber auch die Erwachsenen haben ihre Freude an diesem besonderen Weihnachtshaus. Das merkt Nossel auch daran, dass sie schon im Sommer Leute ansprechen, die fragen, ob sie im Winter wieder ihre Beleuchtung raushole. Manchmal macht Nossel sich dann einen Spaß und sagt, dass sie das in diesem Jahr nicht mache. Aber das bringt sie dann doch irgendwie nicht übers Herz.

Elisabeth Nossel. Foto: Pawelka

Also beginnt sie zusammen mit Helmut, wie sie ihn nennt, zwischen August und September zu planen, welche Figur wo im Garten platziert werden soll. Früher war Helmut ihr Gärtner, jetzt kümmert er sich vor allem um alles, was mit der Weihnachtsbeleuchtung zu tun hat. Und das ist einiges. Mittlerweile haben die Lichter eine eigene Stromversorgung, denn zu Beginn sei die Sicherung dauernd rausgeflogen, erklärt Nossel, die mit ihren lila Haaren und den vielen Tätowierungen schon beinahe selbst eine Attraktion ist. Aber auch um neue Figuren kümmert sich Nossels Helfer. Jedes Jahr besucht er eine Messe, um die schönsten neuen Figuren im Auftrag von Nossel zu kaufen. Dann schickt er ihr Fotos aufs Handy und Nossel entscheidet, ob das etwas für ihren Garten ist. Selbst mitgehen möchte sie aber nicht. Da würde sie sich nicht entscheiden können und viel zu viel Geld ausgeben, sagt sie und lacht dabei. Einig sind sich die beiden dabei nicht immer. Nossel möchte vor allem Waldtiere, denn das mögen die Kinder am liebsten – und Nossel liebt Kinder. Dieses Jahr wurden es dann aber doch das leuchtende Flamingopärchen, ein Yeti und eine Schaar kleiner Vögelchen. "Die sind ganz goldig", freut sich die ehemalige Sekretärin.

Anfang November beginnt dann der Aufbau. Insgesamt drei Tage braucht es, bis die Beleuchtung einsatzbereit ist. Das seien schon so zwischen 20 und 25 Stunden Arbeit. Dann kommt der Testlauf, bei dem auch die Steckdosenleisten geprüft werden. Vor allem die Nässe setzt der Elektrik zu. Jedes Jahr am ersten Advent, pünktlich um 16 Uhr, erstrahlt ihr Haus dann in den buntesten Farben. "Mir bringt das richtig viel Freude", sagt Nossel, wenn sie von den vielen strahlenden Augen und den Karten erzählt, die ihr Leute schicken und sich für die schöne Beleuchtung bedanken. Nossel, die fälschlicherweise oft als Halbamerikanerin bezeichnet wird, was sie amüsiert, sagt von sich selbst, dass sie ein Helfersyndrom hat. Vielleicht auch deswegen dekoriert sie ihren hinteren Garten ebenfalls. Das mache sie wegen der älteren Nachbarn. Die seien an die 90 Jahre und würden sich ebenfalls so sehr an den schönen Lichtern erfreuen. Manchmal nervt sie das viele Geblinke doch schon, aber den Leuten gefalle es eben.

Genug hat Nossel von ihrem Weihnachtshaus wohl nicht. Sie muss sich ja noch einen Traum erfüllen – leuchtende Eiszapfen, die um das ganze Dach gespannt werden. Bei gutem Wetter, also wenn Schnee liegt und es kalt ist, bleibt die Beleuchtung bis Ende Januar hängen. Sonst nur bis circa 6. Januar.