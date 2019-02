"Der Fuchs ist das intelligenteste Raubtier, das in unseren Breiten lebt", erklärt Alexander Schlauch seine Liebe zu diesen Tieren. Über Monate haben er und seine Partnerin Ira Brockmann mehrere Familien begleitet. Foto: Alexander Schlauch

Sinsheim/Oberderdingen. (cbe/zg) Die Fotos machen sprachlos, für Alexander Schlauch sind sie aber nicht mehr als ein "Abfallprodukt", wie er lachend verrät. Den Oberderdinger und seine Partnerin Ira Brockmann zieht es in die Natur, Fuchs- oder Dachsfamilien begleiteten sie schon über mehrere Monate hinweg. Die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, zeigten die Fotografen nun bei einem Treffen des Fotoclubs Sinsheim.

Das Interesse daran war groß: Der Raum in der "Linde" war so voll, dass Gäste stehen mussten. Der Funke sprang schnell über, und so wurde auch der Vortrag häufig von Zwischenfragen unterbrochen. Der Naturfotograf brachte Tarnanzug, Tarnzelt, die entsprechende Kameraausrüstung sowie die Objektive mit und führte manches vor.

Zu sehr guter "heimischer" Tierfotografie werden laut Schlauch die drei "G" benötigt: Geduld, Geduld und noch einmal Geduld. Und dann sei da noch das vierte "G" - ein bisschen Glück! Das Foto mit den Füchsen sei nach drei Monaten auf der Flehinger Gemarkung entstanden. Von Januar bis Juni 2017 hatten Schlauch und Brockmann mehrere Fuchsfamilien begleitet. "Am Schluss waren wir fast auf Streichelnähe", erinnert sich Schlauch. Trotz Tarnung witterten die Füchse die Menschen natürlich - "auch wenn wir schon fast so riechen wie die Tiere", erklärt der Fotograf lachend. Doch nach langsamem Herantasten tolerierten die Tiere die Menschen irgendwann.

Die Zeit, die für diesen Aufbau des Vertrauens notwendig ist, investieren die Fotografen gerne - auch wenn 90 Prozent ihrer Freizeit "drauf geht". Es sei eben ein Hobby, das Ausgleich und Erholung bringe. Das Erlebnis in der Natur stehe ganz klar im Vordergrund. Wenn dabei noch ein paar spektakuläre Fotos entstünden, sei das schön, aber eben - wie schon erwähnt - ein Abfallprodukt.

Neben Geduld sei aber auch die richtige Ausrüstung entscheidend. Denn auch bei zehn Grad unter dem Gefrierpunkt liegen die Fotografen auf der Lauer. "Wenn man friert, ist man falsch angezogen", kommentiert Schlauch nur.

170 Aufnahmen zeigten die Fotografen in Sinsheim, über 35.000 lagern in ihrem Archiv, darunter Raritäten wie ein Dachs in freier Wildbahn. Und hinter jedem Foto steckt eine Geschichte - den Besuchern war keine Sekunde langweilig.