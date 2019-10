Von Christian Beck

Sinsheim. Bei quasi perfekten Wetterbedingungen lockte der Sinsheimer Herbst Tausende Besucher in die Stadt. Bis zu 26 Grad Celsius und blauer Himmel sorgten in der Hauptstraße und der Fußgängerzone für dichtes Treiben und zum überwiegenden Teil gute Laune. Die RNZ machte sich ein Bild:

> Das Wetter war das Thema schlechthin bei diesem Herbst, der sich eher von seiner sommerlichen Seite zeigte. Die Leute zog es in Scharen auf die Straße, die Jacken hatten sie zu Hause gelassen. Statt dessen setzten einige auf T-Shirts, vereinzelt wurde gar die kurze Hose noch einmal aus dem Schrank geholt. Dementsprechend groß war der Andrang: Kinder, die am "Wächter" Trampolin hüpfen wollten oder junge wie ältere Herbst-Besucher, die einen Abstecher zum Eiscafé machten, mussten lange anstehen. Und wer einfach nur durchschlendern wollte, musste ebenfalls Zeit mitbringen. Im Gedränge ging’s eher gemütlich vorwärts.

> Vielfältig waren die Angebote bei Speis und Trank von Vereinen und Gewerbetreibenden. Ein Hingucker war unter anderem "Delish Dream", die einen ehemaligen Linienbus umgebaut und in der Hauptstraße als "Food-Bus" aufgestellt hatten. Darüber hinaus hielt der Krämermarkt einiges bereit: Von Socken oder Lammfellen und Gewürzen bis zu einem ganzen Stand mit Arbeitshandschuhen, auch für Kinder.

Beim Sinsheimer Herbst war das Wetter erneut exzellent: Fußgängerzone und Hauptstraße waren dementsprechend belebt. Im Heimattage-Jahr 2020 soll die Veranstaltung nach bewährtem Konzept und ohne große Veränderungen beibehalten werden. Fotos: Christian Beck

> Mit dem verkaufsoffenen Sonntag zeigte sich Klaus Gaude, Vorsitzender des Arbeitskreises Handel beim Wirtschaftsforum, sehr zufrieden. Zahlreiche Geschäfte hatten teilgenommen und einiges an Zulauf erfahren. Gaude hält es für möglich, dass es der umsatzstärkste der drei verkaufsoffenen Sonntage im Jahr gewesen sein könnte.

> Für den guten Zweck verkaufte der Lions-Club Kraichgau wieder Blumen. Martin Rabelink von der Firma HBW aus Dühren hatte erneut einen ganzen Lkw mit Rosen und anderen Pflanzen gespendet. Einen Stand weiter verkaufte der französische Lions-Partnerclub aus dem französischen Lyon mitgebrachten Käse, Wurst und Wein. Sechs Stunden reine Fahrtzeit nehmen drei Ehepaare dafür auf sich. Roland Theisse ist zum dritten Mal beim Herbst dabei. "Sinsheim ist eine kleine schöne Stadt", findet er. "Und der Wein ist auch gut." Die Lions-Clubs Kraichgau und Lyon spendeten aus den Verkaufserlösen zusammen 4000 Euro an den Kinderhilfefonds Kraichgau.

> Mit Fotoausrüstung zogen einige durch Sinsheim: Der Fotoclub, der in der Elsenzhalle seine Fotobörse veranstaltete, hatte parallel zur "Pixeljagd" aufgerufen. 23 Teilnehmer machten bei dem Fotowettbewerb mit. Innerhalb von drei Stunden mussten sie jeweils ein gutes Foto in den Bereichen "Einblicke", "Herbstfarben" und "Stufen" im Kasten haben. Eine dreiköpfige Jury des Fotoclubs ermittelte im Anschluss die besten Bilder, die Sieger konnten als Gewinn ihre Fotoausrüstung vervollständigen. Unter den Teilnehmern waren auch sieben Schülerinnen und Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums aus Bad Wimpfen. Sie sind alle Teilnehmer des Seminarkurses "Fotografie". Unter ihnen war auch Carolin Bereth aus Bad Rappenau, die gestern zum ersten Mal in Sinsheim unterwegs war. Fotos vom Fest und der Natur hat sie geschossen.

> Kritische Stimmen gab es wenige: Manche Herbst-Besucher hatten sich zu warm angezogen und ärgerten sich über sich selbst. Und einige mussten lange suchen, um einen Parkplatz zu finden. Zeitweise staute es sich selbst in den Parkhäusern - der eine oder andere drehte um und fuhr nach Hause.

> Wenig gekauft aber viel geschaut wurde in der Allee wie auf dem Burgplatz: Auf Letzterem präsentierten Autohändler ihre Modelle. Lohnend sei dies trotzdem, da in den kommenden Wochen traditionell viele Interessenten dann in die Autohäuser kämen, berichtete einer der Händler. In der Allee sorgten sechs Künstler des Kunstkreises Kraichgau für Hingucker und Farbtupfer. Einer von ihnen war Reinhard Hemmer: Mit Stechbeitel und Klöpfel führte er Holzbildhauerei vor und ließ Kinder ausprobieren.

> Für die jungen Besucher war neben mancher Attraktion und den Süßwarenständen auch der Stand des Nabu faszinierend: Die achtjährigen Zwillinge Paul und Jonas kurbelten eifrig an der Obstmühle. "Der Besuch hat sich jetzt schon rentiert", erklärte Mutter Michaela Kurzenhäuser aus Eschelbach amüsiert. Für Besucher jeden Alters bot der Nabu außerdem eine Apfelsorten-Schau und eine Apfelverkostung.