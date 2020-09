Sinsheim-Weiler. (tk) Der Geschmack der groben Beeren mit ihrer dicken Haut ist bittersüß und herb zugleich, mit reichen Taninen; kühl-erdig; an Mostäpfel und Rosenblüten erinnernd. Und: Sie sind sehr gesund. Der zweite Aroniabeeren-Jahrgang ist am Dienstag an den Hängen des des Steinsbergs eingebracht worden.

"Wir brauchen nächstes Jahr einen Vollernter", sagt Peter Zipse und lacht. Aber er macht keine Witze. "Tatsächlich" könne man das, was er zu Füßen der Burg plant, "nicht mehr so ohne weiteres von Hand ernten".

Die herben Aroniabeeren sind mit Äpfeln und Rosen verwandt. Foto: Kegel

Regelrecht aus den Händen gerissen hatten die Kunden Zipses erste Flaschen Aroniabeeren-Saft im Winter 2019. Damals waren es kleine Viertelliter-Flaschen des tiefdunkelroten, extraktreichen Safts. Der Ertrag sei im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen. Aus den Pflänzlein sind schon stattliche kleine Büsche geworden. Dieses Jahr rechnet Zipse schon mit 400 bis 500 Litern des Safts, der reich an Flavonoiden, Vitaminen und Mineralstoffe ist.

Die "Apfelbeere", ein altes Hausmittel in nördlichen Breiten hat einen hohen Folsäure-, Vitamin K- und Vitamin C-Gehalt und gilt als bewährtes Stärkungsmittel fürs Immunsystem und für die Abwehrkräfte. Und sogar für Diabetiker ist der Trunk geeignet – "und noch dazu vegan". Gemeinsam mit einem weiteres Zulieferer aus der Region hat Zipse, der sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit der Steinsberg-Kellerei, dem Weingut der Familie, einen Namen gemacht hat, einiges vor. Hierzu hat er jüngst die "Aronia Manufaktur Zipse" gegründet. Ziel ist es, einen Großteil der Flächen am nordwestlichen bis nordöstlichen Steinsberghang mit Aroniabeeren zu bestocken, hinzu kommen Blühwiesen. Gemeinsam mit Imkern sind mittelfristig dann auch andere Produkte denkbar, etwa ein Aronia-Honig – die Büsche blühen üppig, ähnlich wie diverse Apfelsorten.

Perspektivisch könnten in den kommenden Jahren zwei Hektar mit den Beeren bestockt werden, die bei Kennern als "Superfood" – besonders stärkende Gesundheitsprodukte – in den vergangenen Jahren angesagt sind. Naturheilpraxen, Ärzte und Apotheken gehörten zu Zipses ersten Abnehmern im vergangenen Jahr. Auch ein Gelee mit den würzigen Früchten wurde abgefüllt.

Rund 130 Öchslegrade betrug der Restzuckerwert der Beeren in diesem Jahr; die wäre beim Prädikatswein Beerenauslese-Qualität. Ein Vergleich, der zwar hinkt, wie Winzer Zipse sagt, aber der Qualitätssprung im Vergleich zur ersten Ernte sei immens. Zwar hätten Zipses Aroniabeeren noch nie mehr zum Gedeihen benötigt als Luft und Wasser, sie seien schon jetzt "mehr als Bio". Trotzdem überlegt Zipse, mit einer Bio-Zertifizierung noch eins draufzusetzen: Zeitgeist. Erklärtes Ziel seiner Manufaktur ist es, dass man Aroniaprodukte aus dem Kraichgau künftig in Reformhäusern, Bio-Supermärkten, Apotheken und gut sortierten Einzelhändlern und Gesundheitsläden kaufen kann.

Die 300 Flaschen, die Zipse schon verkauft hatte, als die Beeren noch am Strauch hingen, stimmen optimistisch.

Seine Weine – den Steinsberg-typischen Auxerrois, den urigen Ruländer, den Spätburgunder – kultiviert Zipse inzwischen überwiegend an den besten und allerbesten Lagen der Burg im Süden und Südosten. Dort soll bereits in der kommenden Woche der erste Federweiße gelesen werden.