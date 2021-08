Von Christiane Barth

Sinsheim. Lesen geht ja immer. Auch in der Pandemie. Wie man aber beim gemütlichen Pott Kaffee gemeinsam lesen, ja das Leseerlebnis feiern soll mit all den Corona-Beschränkungen: Dies scheint durchaus ein Buch mit sieben Siegeln zu sein. Genau davon, von dem Austausch und dem engen Miteinander, lebt das Literaturcafé, das seit Beginn der Pandemie auf Eis gelegt wurde. Ob es überhaupt je wieder angeboten werden kann, scheint momentan mehr als fraglich. Die am besten besuchte Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek, die im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde, scheint wenig Chancen auf ein "Comeback" zu haben.

Der Bestuhlungsplan, den Bibliotheksleiterin Daniela Kemmet für die Dr. Sieber-Halle vorliegen hat, ist auf das Konzept des Literaturcafés nicht anwendbar. Denn die beliebte Schmöker-Stunde, die meist schon Wochen vorher ausverkauft war, hat ein Format, das vom Austausch, vom Kontakt an den Kaffeetischen lebt. Die Lesepatinnen Miriam Schaffer und Gisela Frank hatten stets mit den Augen von erfahrenen Literaturkritikern im Belletristik-Bereich vorgekostet, was nun serviert wurde: Leicht zu lesende Werke, nun mit den "Bonmots" der Lesepatinnen garniert.

"Wir müssen schauen, ob wir das mal vereinbart bekommen mit unserem Bestuhlungsplan", meint Kemmet nur. Wenn dereinst einmal keine Hygiene- und Abstandsregeln oder Beschränkungen der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen mehr gelten sollten, ist es aber nicht ausgeschlossen, dass das Literaturcafé wieder auferstehen könnte. Die Bibliotheksleiterin meint dazu: "Dann gucken wir noch mal neu."

Doch es gibt eine Ersatzveranstaltung: "Zur Blauen Stunde in die Bibliothek" soll ein offener Abend werden, der in kein festes Format gepresst ist, bei dem aber dennoch Bücher vorgestellt werden sollen. Der erste Durchlauf ist am Mittwoch, 25. August, von 17 bis 22 Uhr geplant. Die beiden Sinsheimer Buchhandlungen Doll und Bücherland übernehmen dabei den Lesepaten-Part und stapeln auf dem Büchertisch gute Schmöker, die es zu lesen lohnt. Die Empfehlungen der Buchhändler sollen entspannt und ohne vorgegebenes Veranstaltungsprogramm in den Fokus gerückt werden.

Anders als beim Literaturcafé, bei dem auch ältere Romane besprochen wurden, sollen bei der "Blauen Stunde" nur Neuerscheinungen beleuchtet werden. Eine Sitzordnung gibt es nicht. "Es ist alles offen", erklärt Kemmet, "so wie es kommt, schauen wir, wie wir die Leute setzen – aber selbstverständlich Corona-konform." Die Bibliotheksleiterin rechnet damit, rund 25 Gäste nach diesem Prinzip "unterzubringen". Die Teilnahme kann ohne Anmeldung erfolgen. Jeweils um 18 und 20 Uhr stellen die Buchhandlungen die Romane vor.

Optimistisch bleiben die Mitarbeiter der Bibliothek auch bei der weiteren Planung. Ein Kindertheater am Mittwoch, 20. Oktober, 15 Uhr, wird nach momentanem Stand der Corona-Lage als durchführbar eingestuft. "Wir gehen davon aus, dass es stattfindet und starten jetzt in den Vorverkauf", sagt Kemmet. Das Theater "Tambambura" zeigt "Pira fliegt durchs Wunderbuch" für Kinder ab fünf Jahren.

Am Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, ist eine Online-Lesung per "Zoom" mit der Autorin Tami Fischer geplant. Sie wird aus ihrem neusten Roman "Moving Mountains" lesen. Interessierte können sich per E-Mail an stadtbibliothek@sinsheim.de anmelden, die Teilnahme kostet acht Euro.

Ob all das so klappt wie geplant? Hinter der Planung der Präsenzveranstaltungen schimmert noch ein Fragezeichen durch. "Keine Ahnung, ob oder ob nicht", sagt Kemmet. Rücksprache mit den Lesepatinnen in Sachen Literaturcafé hat sie bislang noch nicht gehalten: "Es ist doch gerade überhaupt nichts absehbar."