Von Christian Beck

Sinsheim-Weiler. "Perfektes Wetter", sagt Peter Zipse und grinst. Vor allem die Kombination aus warmen Tagen und kalten Nächten gefällt dem 27-Jährigen. Denn dieser Umstand sorge dafür, dass sich die Aromen in den Trauben gut ausbilden. Am Mittwoch hat beim Weingut Zipse die Lese begonnen. Der Wein verspricht gut zu werden. Doch Frost, Trockenheit und auch die Corona-Krise werden sich wohl bemerkbar machen.

In den ganz frühen Morgenstunden des Mai kam die Kälte. Jener Nachtfrost hat in manchen Lagen zu rund 80 Prozent Ernteausfall geführt, berichtet Zipse. Die Weingüter Nägele sowie Uhler & Blank hatten da etwas mehr Glück. Alle drei berichten aber, dass die Trockenheit ihren Tribut gefordert hat: Die große Hitze im August hat die Weinstöcke in Trockenstress versetzt. Tobias Nägele hat seine jungen Stöcke bewässert.

Doch hat die viele Sonne nicht auch ihr Gutes und sorgt für süße Trauben? Hier kommt das berühmte "ja, aber": Laut Nägele muss aktuell darauf geachtet werden, dass das Mostgewicht nicht zu hoch wird und der Alkoholgehalt im Wein zu hoch ausfällt. Nägele ist deshalb täglich im Weinberg, um den richtigen Zeitpunkt der Ernte nicht zu verpassen. Voraussichtlich am Wochenende soll es losgehen.

Mit zehn Personen ist Zipse seit Mittwoch im Weinberg: Familie, Freunde und Bekannte helfen kräftig mit. Wie handhabt es der Winzer mit Corona? "Ich habe einen negativen Test verlangt", berichtet er. "Und wir halten Abstand." An einem Stock arbeite immer nur eine Person gleichzeitig. Auch ein Vollernter werde diese Woche noch zum Einsatz kommen, doch das gehe nicht in allen Lagen.

Im Weingut Uher & Blank sind die Trauben noch nicht so weit: "Sehr unterschiedlich" seien sie in diesem Jahr, berichtet Susanne Uhler. Übernächste Woche soll bei ihr voraussichtlich die Lese beginnen. Doch sie freut sich auf "wahrscheinlich sehr guten Wein". Auch Nägele ist "rundum glücklich".

Übereinstimmend berichten alle drei Winzer, dass Schädlinge in diesem Jahr kein großes Problem darstellen. Die Kirschessigfliege, die vielen Winzern vor ein paar Jahren die Sorgenfalten in die Stirn trieb, sei aktuell gar kein Problem. Zipse berichtet, dass beim Pflanzenschutz nur wenige Behandlungen nötig waren. Und manches lasse sich auch gut ohne Chemie bewerkstelligen: Gegen den "echten Mehltau" habe er Backpulver ausgebracht. Insgesamt werde es bei der Erntemenge Einbußen geben – 20 Prozent schätzt Zipse. Aber die Qualität sei hoch, wie in den vergangenen drei Jahren. Nun gelte es eigentlich nur noch, "die gute Qualität in den Keller zu bringen", sagt Nägele.

Für einen ordentlichen Wermutstropfen sorgt allerdings die Corona-Krise. Denn zahlreiche Feste und Märkte, bei denen Wein ausgeschenkt wird, wurden abgesagt. "Wir haben eine Menge am Stock hängen, aber wohl Schwierigkeiten, den Wein abzusetzen", erzählt Uhler. Dem Weingut Blank & Uhler fehle so die Hälfte des Absatzes. Und auch Zipse sagt, dass die Auswirkungen der ausgefallenen Feste "deutlich spürbar" seien, auch wenn nun mehr Kunden direkt beim Weingut die edlen Tropfen holen. Doch ein Teil des Weinkellers sei noch voll, und nun komme ja schon die neue Ernte. Vor diesem Hintergrund seien die Verluste aufgrund des Frosts im Frühjahr gut zu verkraften, erklärt Zipse.