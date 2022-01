Von Tim Kegel

Sinsheim. "Wir leiern an und sagen ab und leiern an und sagen ab" – Realität im Kulturamt der Großen Kreisstadt Sinsheim seit fast zwei Jahren. Und wenn eine Veranstaltung stattfand, der Applaus verstummt und alles gut verlaufen ist, dann machen die Abteilungsleiterinnen Petra Schüle vom Kulturamt und Ines Kern vom Stadtmarketing, wie sie schildern, drei Kreuze. Ein richtig schönes Gefühl sei das dann – und sie seien "brotfertig". Städtische Kulturarbeit in der Corona-Krise.

Kein einziger Sars-CoV-2-Fall ist bekannt, der auf eine städtische Veranstaltung zurückgeht. Das kann auch an den Sicherheitskonzepten liegen. Deren Organisation und Kontrolle mache einen großen Teil der Arbeit aus; Veranstaltungen zu planen sei "doppelt so viel Arbeit" wie in regulären Zeiten. "Man erlebt viel", sagen Schüle und Kern zum Beispiel über die Situation am Zugang, wenn etwa "veraltete Impfbücher" vorgehalten würden oder Gäste auf der Suche nach Schnelltest-Befunden in den Taschen nestelten. Zuschauer beschwerten sich auch "über nicht korrekt getragene Mund-Nase-Masken" – hinterher stelle sich oft heraus, dass die "Beschuldigten vom Maskentragen befreit sind". Diskussionen würden mit den Monaten häufiger. Und dies alles koste Zeit und Nerven. Auch brauche man bei halb so viel Auslastung einer Veranstaltungsstätte doppelt so viel Personal. Schüle gesteht: "Ich bin immer froh, wenn alle drin sind – und Ruhe ist." Nach einem mitunter aufreibenden Abend gehe man dann aber "zufrieden raus".

Total unzufrieden war man, als die Landesheimattage abgesagt wurden: Drei größere, hochwertige Veranstaltungen – ein Abend mit Margot Käßmann, Sterneküche bei Baden-Württemberg Kulinarisch und eine Lesung mit dem Kabarettisten Arnim Töpel – fanden noch statt. Danach saßen die Mitarbeiter wochenlang am Telefon, sagten zahlreiche große und kleine Termine eines über Jahre geplanten Konzepts ab, darunter den Landesfestzug. Frustrierend.

Heute ist es kaum anders: "Für den Papierkorb planen", nennt es Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Von etwa zehn geplanten Aufführungen der Badischen Landesbühne im Jahr 2021 kamen vier zustande. Statt fanden auch drei Großveranstaltungen in der Dr.-Sieber-Halle, einmal mit 300, zweimal mit rund 600 Personen, ein Konzert mit Karl Schramm "auf der grünen Wiese", dazu kleinere Fotoausstellungen und Vernissagen, "aber zum zweiten Mal keine Kulturtage". Trotzdem sagt Schüle: "Wir hatten noch Glück."

Rund 20 Hauptveranstaltungen planen Schüle und Kern in uneingeschränkten Jahren, nicht eingerechnet sind zahlreiche kleinere, etwa die der Stadtbibliothek und anderer städtischer Einrichtungen, mit denen man insgesamt auf zwischen 40 und 60 Termine kommt. Zurzeit läuft vieles auf, darunter mehrere bereits geplante Veranstaltungen der abgesagten Landesheimattage 2020, darunter ein bereits zum dritten Mal verschobenes, mehrtägiges Mundartfestival mit einem Auftritt von Bülent Ceylan, das nun Ende April sein soll. Auch das Amy-Winehouse-Tribute "Amy Blond", einen Auftritt des Pianisten Dan Popek, Aufführungen der Badischen Landesbühne, diverse Kunstausstellungen, die Ausstellung "Facetten einer Stadt" sowie Stadtteil-Lesungen mit der Bibliothek könne man für dieses Jahr "kurzfristig planen", sagt Schüle.

Hierbei sorge die Herkunft der Beteiligten und Künstler aus der Region für Planungssicherheit, dank weniger Unsicherheitsfaktoren und eines überschaubaren Kostenrahmens bei Absagen, Ausfällen und Verschiebungen. Eine Erfahrung: Sobald "größere Agenturen und Managements" hinter Künstlern und Gruppen stehen, wird es bei Veränderungen schwierig.

Auf kleiner Flamme kocht das Kulturamt in Krisenzeiten auch "weil wir öffentliche Gelder ausgeben", sagt Albrecht und nennt als Beispiel den nun zum zweiten Mal abgesagten Neujahrsempfang der Stadt, eine Veranstaltung, für die man zwischen 10.000 und 15.000 Euro ansetzen müsse. Aufgrund der Corona-Verordnungen hätte der diesjährige Empfang lediglich vor den geladenen Gästen und den Geehrten stattfinden können, erläutert Albrecht: "Also ohne Bürger. Dann mussten wir es lassen." Der nächste Absage-Marathon folgte, weil Einladungen schon verschickt waren: Über 100 geladene Gäste müssten wieder ausgeladen werden.

Unterdessen stünden schon die nächsten "Fragezeichen" mehr als Veranstaltungen, wie etwa dem Fohlenmarkt; und auch fürs Mundart-Festival würde Albrecht sich "momentan noch nicht verwetten".

Doch ist es gut und richtig, hier jedes Jahr aufs Neue schon weit im Voraus zu zaudern? Sind solche Veranstaltungen mit dieser Einstellung dann überhaupt jemals wieder möglich? Vielsagendes Schweigen bei Schüle und Kern: "Die Leute warten", glauben sie, "etwa mal wieder auf ein Stadtfest." Auch beim Wochenmarkt-Aktionstag habe sich dies gezeigt. Andererseits beobachte man auch, dass die Angst vor Corona-Infektionen in den Köpfen des Publikums – und der Interpreten – stecke und dies beim sicheren Planen einkalkuliert werden müsse. Markantes Beispiel ist eine Künstlerin, die Schüle anrief und "einen Corona-Kollateralschaden gemeldet" habe: 20 Jahre lang seien sie und eine Partnerin gemeinsam aufgetreten. Meinungsverschiedenheiten zum Umgang mit der aktuellen Lage hätten zum unversöhnlichen Streit der beiden geführt. Die Situation, sind Schüle und Kern ehrlich, "sie spaltet definitiv".

Zuversichtlich sind sie, was das Kinderferienprogramm angeht. Bereits im vergangenen Jahr habe man gestaunt, "dass so viele Vereine selbstverständlich mitgemacht haben". Auch Kerns Abfrage bezüglich des Stadtfests habe gezeigt, "dass von rund 20 noch die meisten bei der Stange wären".