Von Alexander Becker

Sinsheim. Sommerliches Wetter und eine niedrige Inzidenz locken die Menschen ins Freibad oder in die Eisdiele. Für viele Feste, die in den kommenden Wochen unter normalen Umständen gefeiert worden wären, kommen die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen aber zu spät.

Eines der jüngsten "Opfer" war beispielsweise die "Country-Time" des SV Diana Eschelbach. "Die Enttäuschung hat sich vor Wochen und Monaten schon breit gemacht", gestand Oberschützenmeister Joachim Edinger im Nachgang. Da man in den Schützenvereinen noch nicht wieder zum regulären Trainingsbetrieb habe übergehen können, sei klar gewesen, dass das traditionelle Western-Spektakel ohnehin nicht in der gewohnten Form hätte stattfinden können. "Wegen sinkender Inzidenzen hätten wir uns gerne so getroffen, also ohne großes Fest, aber wir haben die ,Country-Time‘ dann doch sicherheitshalber abgesagt", berichtet Edinger.

Damit ist er in guter Gesellschaft – war doch bereits das Festwochenende anlässlich des 950-jährigen Bestehens des Teilortes ein Opfer der Corona-Pandemie geworden. "Das Dorffest mit Jubiläum haben wir abgesagt", bestätigte Eschelbachs Ortsvorsteher Wolfgang Maier. Stattdessen hofft er, im Herbst "ein bisschen Kerwe" feiern zu können. Die "Kerweborscht", die das Spektakel seit vielen Jahren organisieren, arbeiten ihm zufolge bereits an einem Konzept. "Wenn es irgendwie geht, sollen außerdem historische Ortswanderungen stattfinden, die wir sowieso im Jubiläumsjahr geplant hatten", hofft Maier auf nicht ganz veranstaltungsfreie Folgemonate. Und die Eschelbacher Kerwe findet traditionell ja auch erst am letzten Oktober-Wochenende statt.

Nach wie vor genauso unschlüssig ist man sich in Waldangelloch. Dort würde die Kirchweih rund eineinhalb Monate früher gefeiert werden. "Von städtischer Seite sind öffentliche Veranstaltungen bis Ende Juli abgesagt. Die Inzidenzwerte sind jetzt zwar gefallen, aber man muss auf jeden Fall die Urlaubszeit abwarten", rät Ortsvorsteher Edgar Bucher. Die Corona-Situation sei nach wie vor unsicher und die weitere Entwicklung nur schwer vorhersehbar. Wenn die Stadt ab August wieder Publikumsveranstaltungen gestatte, liege es nicht mehr in deren Hand, was geschieht: "Ich gehe davon aus, dass es keine Kerwe geben wird, aber letztendlich hängt es von den beteiligten Vereinen ab, was sie tun", sagt Bucher.

Und wie sieht es bei den Nachbarn in Hilsbach aus? "Ich kann frühestens im Juli eine Sitzung mit den Vereinen einberufen", erklärte Ortsvorsteher Martin Gund auf Nachfrage. Für die dortige Kerwe im September sieht er dennoch eher schwarz: "Hohe Hygieneauflagen und die Beschränkung der Besucherzahlen drücken die Wirtschaftlichkeit. Vergangenes Jahr waren nur bis zu 500 Personen genehmigt", erzählt Gund. Sprich: Für die Vereine muss es sich auch rechnen.

Steinsfurts Ortsvorsteher Rüdiger Pyck hat das dortige Dorffest derweil schon abgehakt: "Es stünde unmittelbar bevor, aber wir haben nichts vorbereitet. Vor den Sommerferien findet wohl auch nichts Anderes mehr statt", blickt er eher düster auf die kommenden Wochen und Monate. Für den Metzgermeister sind dagegen eher im Herbst Veranstaltungen mit entsprechenden Hygiene- und Sicherheitskonzepten denkbar. Oder auch der Weihnachtsmarkt: "Bis dahin ist dann bestimmt ein Großteil der Menschen geimpft, damit sich das Corona-Virus nicht wieder massiv ausbreiten kann", vermutet Pyck abschließend.