So sieht die Startseite der neuen Homepage Sinsheims aus, wenn man per Smartphone zugreift. Screenshot: Tim Kegel

Sinsheim. (zg/tk) Die alte Homepage galt in Entwicklerkreisen als fast schon legendär schlecht: Vollgestopft und unhandlich, halfen auch die schönen Kraichgau- und Stadtmotive zur Bebilderung nichts. In diesen Tagen ging nun die neue Internetpräsenz der Stadt online, die alles besser machen soll. Seit Februar wurde daran gearbeitet.

"Reizüberflutung" war der entscheidende Nachteil der alten Homepage. Das räumt auch Melanie Wricke vom Stadtmarketing ein, die das Projekt seit dem Gemeinderatsbeschluss betreut hat. Und viele erinnern sich: Ein regelrechter Informations-Tsunami aus rund 400 Unterseiten schien sich beim Erstkontakt auf die Nutzer mit einem Mal zu ergießen – mit dem Ergebnis, dass niemand mehr so richtig wusste, wo etwas gesucht und gefunden werden kann. Und auch das Suchfeld schien dasselbe Problem zu kennen, zeigte oft sehr viele, manchmal auch keine Treffer an. Dies alles, aber auch der hohe Anteil der Farbe Gelb im Design, brachte der alten Homepage unter Webdesignern den Spitzname "das große gelbe Monster" ein.

Nun wurde dieses gezähmt, mithilfe der Agentur "Hirsch & Wölfl", die sich nichts Geringeres als den Slogan "Wir veredeln das Beste" auf die Fahnen schreibt und sich auch den Präsentationen der Städte Schwäbisch Hall, Bad Wimpfen oder Neckarsteinach gewidmet hat. Das Designbüro aus dem Hohenlohischen Vellberg gilt als Spezialist für baden-württembergisches Regionalmarketing. Die Umgestaltung kostet rund 35.000 Euro einmalig sowie weitere 300 Euro im Monat für die Betreuung. Der vorherige Anbieter hatte mindestens 8300 Euro pro Jahr an Betreuungsgebühren verlangt.

"Man kann nicht alles auf der Startseite abbilden", sagt Wricke. Dies habe man nun beherzigt und aufgeräumt. Nutzerfreundlichkeit habe im Vordergrund gestanden, die Struktur der Homepage sei "neu gedacht" worden. Im Gegensatz zu früher, spiele zum Beispiel die Ämterstruktur der Verwaltung inzwischen eine untergeordnete Rolle, wenn auch alle städtischen Ämter sich mit ihren spezifischen Erfahrungen, Anforderungen und Wünschen ins Projekt eingebracht hätten. Vor allem "die vielen Schnelleinstiege" und die verbesserte Suche, die auch mit Suchvorschlägen hilft, hebt Wricke hervor.

Auskünfte zu Gemeinde- und Ortschaftsratssitzungen sowie Dienstleistungen der Stadt ließen sich mit weniger Klicks finden; Mängelmeldungen und Fundservice können direkt online abgewickelt werden. Bürger und Verwaltung profitierten von großflächigen Kacheln, die den Schnelleinstieg erleichterten. Standorte ließen sich dank neuer digitaler Karten leicht finden, darunter Verwaltungsgebäude, Spielplätze, Kindertageseinrichtungen oder Schulen. Planauskünfte soll auch die Anbindung an ein Geodatenportal bieten. Die Stadtteile von Adersbach bis Weiler sind ebenfalls neu repräsentiert.

Teil des Relaunchs war auch eine Übersetzung der Seite in sogenannter "Leichter Sprache". Eine Anforderung des sogenannten "barrierefreien Internets". Der Modus für Personen mit Lese- oder Sprachproblemen bringt auf den Punkt, um was es beim einstigen "Monster" im Grunde auch schon ging: Stadtinformation, anstelle der früher vier in nun sechs Bereichen unter den Rubriken "Stadt & Info", "Rathaus & Service", "Bildung & Betreuung", "Leben & Gesellschaft", "Freizeit & Kultur" sowie "Wirtschaft, Bauen & Umwelt". Alle Funktionen können von Blinden und Sehbehinderten über die gängigen Hilfsprogramme genutzt werden, schildert Wricke. Die Übersetzungsarbeit habe sich "weniger aufwendig als gedacht" erwiesen und funktioniere bei Pflege und Wartung der Seite durch das Rathaus-Personal automatisiert oder durch aufpoppende Reiter mit Verschlagwortung.

"Die Anstrengungen haben sich gelohnt", wird Oberbürgermeister Jörg Albrecht zitiert; die neue Homepage repräsentiere Sinsheim "in idealer Weise". Auch der Auftritt der Städtischen Musikschule wurde überarbeitet. Dort gibt es nun auch Instrumentenvideos.

Eine weitere Neuerung ist die Anbindung an "Stage": Die Plattform eines "Start-ups" aus der Region bündelt Inhalte, die die Kommunen auf Sozialen Netzwerken posten. Nutzer sind unter anderem Personen ohne Social-Media-Account, die aber trotzdem übers Geschehen informiert bleiben wollen. Der "Stage"-Beitritt der Stadt Sinsheim – er kostet 7500 Euro Entwicklungsgebühr, dann 290 Euro monatlich – war im Gemeinderat wegen eines unklaren Kosten-Nutzen-Verhältnisses kritisiert worden. Weil der neue Gesamt-Internetauftritt dann ähnlich viel kostet wie der alte.

Die Vodafone-Großstörung, die kürzlich ausgerechnet mit der Phase des Relaunchs zusammen fiel, habe die Arbeiten "zum Glück relativ wenig" verzögert, schildert Wricke.