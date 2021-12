Das Einlaufbauwerk am Mühlbach ist eines von insgesamt elf, die in Ehrstädt für besseren Starkregen-Schutz sorgen sollen. Foto: privat

Sinsheim-Ehrstädt. (zg) Neue Einlaufbauwerke im Ortsteil sind der erste Schritt für einen bestmöglichen Schutz bei Starkregen und Hochwasser. Am Ortsausgang am Mühlbach informierten Bernd Kippenhan, Leiter des Amts für Infrastruktur, und Lothar Knödl, Abteilungsleiter Hochwasserschutz und Gewässer, am größten der insgesamt elf fertiggestellten Bauwerke über die Maßnahme. Dort wurde bei starken Regenfällen regelmäßig die Kreuzung überflutet. Das neue Bauwerk soll die Situation künftig verbessern. Auf dem von der Straße abgewandten Areal soll zusätzlich ein Biotop entstehen.

Die Einlaufbauwerke optimierten die Einlaufsituation im Ort und seien zugleich Vorboten für zwei geplante Hochwasserrückhaltebecken, die die Verdolung im Ort entlasten sollen, heißt es von der Stadt. Mit den Rückhaltebecken, deren Bau für 2023 anvisiert sei, sei Ehrstädt bestmöglich auf kommenden Starkregen vorbereitet. "Man muss sich klar vor Augen halten, dass wir solche Ereignisse nicht verhindern können", erläuterte Kippenhan. "Aber wir können das Möglichste für einen guten Schutz tun." Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagte dazu: "Die bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen machen Ehrstädt zum führenden Stadtteil Sinsheims in Sachen Hochwasserschutz."

Gerne hätte man die Fertigstellung in einem großen Rahmen gefeiert, um die Bedeutung der Maßnahme gebührend zu würdigen und auch den gesamten Ortschaftsrat und die Bürger mit einbezogen, betonte Albrecht. Stattdessen trafen sich die Vertreter der Verwaltung aufgrund der aktuellen Situation in kleinem Rahmen mit Ortsvorsteher Frank Wintterle und dessen 2. Stellvertreterin Anna Ohr und besichtigten das Bauwerk.

Geplant wurden die Einlaufbecken von den Ingenieuren Karsten Schmidt und Thomas Strauß der Bioplan Ingenieurgesellschaft Sinsheim. Für die gute Zusammenarbeit bedankten sich Oberbürgermeister und Amtsleiter ausdrücklich. Die Kosten für den Umbau der vier größten Einlaufbauwerke belaufen sich auf etwa 300.000 Euro, für die weiteren sieben auf etwa 60.000 Euro. Hinzu kommt die Eigenleistung der städtischen Mitarbeiter.

"Wir sind sehr froh über die Hochwasserschutzmaßnahmen im Ort", sagte Wintterle, der sich auch bei den Anwohnern bedankte.