Sinsheim. (tk) Am Donnerstagmorgen standen sie einfach da: Hochbeete, Sitzbänke, schwere Natursteinquader und reichlich Stellmöglichkeiten für Fahrräder. Dort, wo bis zuletzt rund 25 innenstadtnahe Parkplätze waren, die am Vorabend von Mitarbeitern der Stadt abgesperrt worden waren. Die Umgestaltung von Teilen des Karlsplatzes, hin zu einer mehr und mehr autofreien Zone, hat damit begonnen.

Die Reaktionen vieler Passanten: erwartbar. Sich mit Neuem bisweilen schwer zu tun, ist menschlich. Und es bleibt abzuwarten, wie die Veränderungen mit der Zeit wahrgenommen werden. Am ersten Tag der neuen Situation gingen die Reaktionen meist in eine ähnliche Richtung: "Das passt nicht in die Zeit", sagte ein Mann aus Steinsfurt mit Blick auf die von "der Corona-Situation schon genug betroffenen" Geschäftsinhaber in der Innenstadt bei gleichzeitig erstarkender Konkurrenz für den Handel in der Neulandstraße: "Dort kommt das Kaufland – können wir halt dorthin gehen." Ein Mann aus der Gartenstadt, der am Vormittag auf dem voller als sonst wirkenden Parkdeck Zwingermühle parkte, versteht die Maßnahme zugunsten des neuen Parkhauses an der Stadthalle. Dann allerdings müsse Parken "in dem Kostengrab billiger werden".

"Halbherzig", findet ein junger Mann, der in der Innenstadt lebt, die Gestaltung, weil die Elemente "einfach auf Straßenmarkierungen gestellt" wurden. Der Mann sagt, er habe kein Auto, und dass er sich mit Wertigkeit und Optik der Bänke und Beete anfreunden könne, "zumal, wenn das bepflanzt ist und blüht". Trotzdem sei die Abschaffung naher Parkplätze "kaufmännisch unsinnig". Er fragt: "Wer läuft zehn Minuten für ’nen Wollknäuel?"

Einer, dem die Maßnahme gar nicht gefällt, ist Unternehmer Manfred Hütter, Chef des Marktplatz-Center. Zwar sei ihm an "einem versöhnlichen Umgang" mit der Verwaltung gelegen, doch werde der Zentrums-Handel in einer schwierigen Phase umgangen; ihm selbst gingen vertraglich zugesicherte Parkplätze direkt vor dem Haus verloren. Es gebe andere Lösungen, sagt Hütter. "Aber man muss halt reden."

20 Mann des städtischen Bauhofs hatten sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr um den Aufbau der Elemente gekümmert. Auch um das Personal "keinen Diskussionen auszusetzen", habe man den frühen Termin gewählt, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der kein Freund der Maßnahme ist, im Gemeinderat seinerzeit allerdings überstimmt wurde. Eine fraktionsübergreifende Gruppe aus dem Gremium will sich künftig um Bepflanzung und Gestaltung kümmern.