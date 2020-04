Sinsheim-Weiler. (cbe) Der Blick über den Kraichgau ist selbst vom Parkplatz der Burg Steinsberg aus beeindruckend. Besonders viel los ist dort allerdings, wenn es dunkel ist. Das war auch schon vor der Corona-Krise der Fall, und es handelt sich zum Großteil nicht um Liebespärchen, die die Einsamkeit suchen. Doch in den jüngsten Tagen haben es offenbar vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene übertrieben. Größere Gruppen haben dort das Kontaktverbot ignoriert, für reichlich Lärm gesorgt und viel Müll hinterlassen. Am Sonntagabend wurde der Parkplatz deshalb abgesperrt.

Einen ganzen Lkw Müll habe der Bauhof am Sonntag abgeholt, berichtet Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage – die Hinterlassenschaften von Samstagnacht. Er selbst habe sich die Situation vor Ort angeschaut. Sein Fazit: katastrophal. Hinzu kamen Rückmeldungen der Weilerer, die sich weit nach Mitternacht über Ruhestörungen beklagten. Und das in Zeiten, in denen man sich überhaupt nicht treffen sollte.

Besucher hinterließen dort insbesondere am Samstag viel Müll. Fotos: Siegfried Lörz

Mit Metallgittern und Baken wurde der Parkplatz am Sonntagabend gesperrt. Polizei und Vollzugsdienst hätten sich am "Weißen Stein" getroffen und wären gemeinsam hochgefahren. Dort hätten sich um 19 Uhr schon wieder zahlreiche junge Erwachsene mit ihren Autos aufgehalten. Der OB ist sicher: Das wäre wieder so geworden wie am Samstag. Der Parkplatz wurde geräumt. "Die Polizei überwacht hier intensiv mit", erklärte Polizeisprecher Michael Klump auf Nachfrage. Dabei komme unter anderem im Bereich der Burg auch ein Helikopter zum Einsatz, dessen Besatzung größere Menschenansammlungen an die Streifen vor Ort melde.

Klar ist: Der Parkplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Liebhaber von lauten und PS-starken Gefährten. Und deren Fahrer kommen aus der ganzen Region dorthin. Und sie sind vernetzt. Die Sperrung spreche sich demnach schnell herum, sagt Albrecht. Das sei gut.

Für jene Besucher, die sich ganz vorschriftsmäßig alleine oder zu zweit die Burg anschauen wollten, sei es schade, dass sie den Parkplatz nicht nutzen können, fügt der OB hinzu. Aber hier werde man sich sicher zu helfen wissen. Die Sperrung sei auch mit Ortsvorsteher Manfred Wiedl abgesprochen, einige Weilerer hätten sich bereits bedankt. Nach den Ostertagen soll sie wieder aufgehoben werden. An den kommenden Feiertagen, beispielsweise am 1. Mai, solle dort aber wieder gesperrt werden, betont Albrecht. Er spricht hier von "Flagge zeigen".

Grundsätzlich seien die Sinsheimer vernünftig und hielten die Kontaktbeschränkungen ein, berichtet der OB. Bei einigen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sei dies aber nicht der Fall. Teilweise würden sogar ganz bewusst Partys gefeiert.