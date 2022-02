Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler/Buchenauerhof. Baustopp an der Baustelle des Golfplatzes auf dem Buchenauer Hof. Seit dem frühen Mittwochvormittag findet dort auf ungewisse Zeit keine Anlieferung von Erdaushub mehr statt. Behörden bestätigten auf Nachfrage die vorläufige Einstellung des Großprojekts durch die Stadt Sinsheim; es würden "mehrere Flanken ein Problem darstellen", hieß es, ohne Details zu nennen. Vordringlichste Hürde sei im Moment allerdings der Schutz von Amphibien, die über die Großbaustelle in ihre Laichgebiete wandern. Neben Erdkröten und Fröschen sind darunter auch streng geschützte Molche und Feuersalamander.

Kritisch betrachtet wird die bisherige Art der Wasserentnahme mit Pumpen aus einem Teich auch von der Unteren Naturschutzbehörde; dies sei aus Artenschutzsicht unzulässig. Foto: Nabu Sinsheim

Das Bauvorhaben, bei dem zum Umbau des alten Sechs- auf einen wettbewerbstauglichen Neun-Loch-Platz nach Angaben der Bauherren rund 15.000 Fuhren mit bis zu 250.000 Kubikmetern Erde anrollen und binnen vier Jahren ein ganzes Tal aufgeschüttet werden soll, hatte in den vergangenen Tagen für massive Kritik aus der Bevölkerung gesorgt. Mehrere Leserbriefe stellten das Projekt infrage. Den stärksten Druck auf die Bauherren der Golfclub Sinsheim-Buchenauerhof AG machten Mitglieder des Naturschutzbunds Sinsheim (Nabu), unterstützt von dessen Kreisverband. Dort wurde im Internet offen ein Baustopp während der Laichzeit gefordert: Die Kolonnen von Lastwagen, die seit Monaten Erdaushub anliefern, fahren nach Erkenntnissen des Vereins über die angestammten Routen der Tiere zu deren Laichplätzen. Außerdem wurde Wasser für eine Straßenkehrmaschine aus einem Teich abgepumpt, in dem die Tiere ablaichen, wobei Laich eingesaugt und zerstört werde. Fotos der Pumpen im Teich sowie von einer toten Kröte wurden gemacht. Die Untere Naturschutzbehörde stellte auf Nachfrage klar, dass die Wasserentnahme "aus Sicht des besonderen Artenschutzes nicht zulässig ist". Als das Amt am Montag Kenntnis von der Situation erhielt, sei noch am selben Tag ein Mitarbeiter vor Ort gekommen.

Zwar habe dieser wegen des stürmischen Regenwetters keine Laichschnüre erkennen können, diese seien jedoch "nicht per se auszuschließen". Struktur und Lage des Gewässers machten "diese Aussage plausibel", weshalb der Teich "wie ein Amphibienlaichgewässer zu werten" sei.

Doch welche Folgen hat das? Nach Einschätzung des Nabu rollen die Baumaschinen bis tief in die Winterquartiere, in denen die etwa vierwöchige Wanderung gerade beginnt. Durch die Aufschüttungen entstünden für Erdkröten, Molche und Salamander "unüberwindbare Hindernisse"; auf dem langen Weg zum Laichgewässer müssten die Tiere deshalb "Tagesverstecke aufsuchen", die zwangsläufig im Gefahrenbereich auf der Baustelle liegen würden, schildert Christiane Kranz vom Nabu-Kreisverband. Dass die Tätigkeiten am Tag überwiegend außerhalb der Wanderzeit stattfinden, "ändert nichts an diesem Umstand", sagt auch Anja Hoffmann vom Nabu-Sinsheim. Es werde gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen, demzufolge streng geschützte Arten wie Salamander weder in der Fortpflanzungs-, und Aufzucht-, noch in der Überwinterungs- und Wanderzeit "erheblich gestört" werden dürfen. In Anbetracht der Dauer des Bauvorhabens von rund vier Jahren eine Aussage mit Tragweite.

Das Foto einer toten Erdkröte deutet darauf hin, dass die Amphibienwanderung schon eingesetzt hat. Foto: Nabu Sinsheim

Einen Amphibienschutzzaun gibt es indessen entlang eines Bachs am Waldrand neben der Baustelle. Nabu-Mitglieder, die die Gegebenheiten kennen, äußern Bedenken, dass der Zaun "falsch gestellt" sei, von Tieren umlaufen werden könne und dass Amphibien auch aus den Wäldern kommen würden, die die Baustelle ähnlich eines Halbkreises umgeben. "Viel Ungeklärtes" müsse nun erörtert werden, sagt Kranz. So lange müssten die Arbeiten pausieren, idealerweise "bis Ende der Fortpflanzungszeit"; möglicherweise könne man nach genauer Analyse Teilbereiche freigeben.

In welche Richtung es gehen könnte, deutet auch die Naturschutzbehörde an: Denkbar sei, den Schutzzaun so einzurichten, dass die Amphibien "um den Gefahrenbereich herumgeleitet" werden. Auch über Änderungen an Zufahrt und Organisation der Baustelle müsse man nachdenken. "Ein Fachbüro" oder eine anerkannte Fachperson müsse die Lage analysieren und "Maßnahmen in entsprechender Qualität" einleiten.

Bauleiter Philipp Schwab beteuerte am Mittwoch, dass man sich "jeden Tag die größte Mühe" gebe, dass "alles fachlich korrekt abläuft". Er geht davon aus, dass sich die Probleme "in den nächsten Tagen lösen" lassen. Wasser sei nur während der Frostgefahr im Winter aus dem Teich entnommen worden, komme künftig wieder aus einer Druckleitung. Der Tümpel diene übers Jahr der Beregnung des Platzes. Seit Anbeginn begleite ein Büro das Projekt in ökologischen Fragen. Was den Schutzzaun betrifft, sei dieser "so gestellt worden, wie man es uns gesagt hat".