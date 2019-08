Von Tim Kegel

Sinsheim. Hypermodern, multimedial und interaktiv: So hat sich die Klima-Arena jetzt zahlreichen Test-Besuchern präsentiert. Interessierte Personen, darunter viele Kinder, konnten nach einem Aufruf der "Klimastiftung für Bürger" erstmals die Angebote im Innern der Anlage ausprobieren. Sieben Wochen vor der Eröffnung der Klima-Arena am 7. Oktober mit Gästen aus Politik und Gesellschaft sei die Klima-Arena "einer umfangreichen Prüfung durch über 450 Besucher unterzogen" worden, heißt es bei der Stiftung. Einen kleineren Praxistest soll es im September geben; dann könnten sich erneut Interessierte aus der Sinsheimer Bevölkerung dem Außenbereich der Klima-Arena widmen.

Die Verantwortlichen der Klima-Arena hätten "wertvolle und auch sehr konkrete Hinweise" darauf erhalten, was bis zur regulären Publikumseröffnung am 14. Oktober noch verbessert werden kann. Dies sei "der Sinn des umfangreichen Nutzertestes" gewesen, dessen Ergebnisse man "mit Spannung erwartet" habe, sagt der Vorstandsvorsitzende der "Klimastiftung für Bürger", Alfred Ehrhard. Unter der Leitung des früheren AVR-Geschäftsführers ist die Klima-Arena in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Rund 40 Millionen Euro stecken in dem Bauprojekt, welches von der Dietmar Hopp Stiftung gefördert wird. "Kleinere Anpassungen vornehmen" müsse man nun, "um komplett startbereit zu sein", sagt Ehrhard.

Die "Living Wall" zeigt den Klimaschutz in Alltagssituationen. Fotos: Klima-Arena

Einen Einblick in die Erkenntnisse des Tests gab Dr. Claudia Pfähler, Sprecherin des Hauses, auf RNZ-Nachfrage. Die Auswahl der Testpersonen sei möglichst breit angelegt gewesen. Unter ihnen waren auch eine Gruppe mit Sinsheimer Senioren, organisiert von der städtischen Seniorenbeauftragten Dr. Maria Bitenc sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Hier arbeitete man zusammen mit dem Projekt "inklusiv aktiv" das beim Pavillon der Stiftung "Anpfiff ins Leben" in Hoffenheim angesiedelt ist. Bei den Verbesserungen habe es sich zumeist um Details des Innenausbaus gehandelt, etwa "die Höhe von Sitzkissen". Sehr zufriedenstellend seien laut Ehrhard auch die Erfahrungen mit den technischen Einrichtungen gewesen, die nicht direkt mit der Ausstellung zusammenhängen. Claudia Pfähler nennt als Beispiel "den Takt der Stadtbusse", die die Einrichtung an Wochentagen im Stundentakt, am Wochenende jedoch bislang überhaupt nicht ansteuerten. Man stehe hier "eng im Kontakt" mit Stadtverwaltung, erlebe dort "ein großes Entgegenkommen".

Am "Einkaufskorb" wird die Klima-Bilanz von Mahlzeiten ermittelt. Fotos: Klima-Arena

Von einer "sehr positiven Resonanz" spricht auch Dr. Bernd Welz, der seit dem 1. August als weiterer Vorstand der "Klimastiftung für Bürger" tätig ist. Die Testbesucher seien "ganz überwiegend mit ihrem Besuch in der Klima-Arena zufrieden" und würden "die Klima Arena weiterempfehlen", sagt Welz zu einer weiteren Erkenntnis des Tests. Persönlichen Einschätzungen der Besucher, die über die fachliche Bewertung hinausgingen, seien rundum positiv gewesen. Die meisten der 450 Nutzer aus allen Altersgruppen, die sich für die Teilnahme beworben hatten, berichteten, sie würden die Klima Arena nach der Eröffnung erneut besuchen. Die Angebote und Informationen zum Thema Klimawandel seien als reichhaltig und interessant bewertet worden. Auch zweite Besuche empfänden viele der Tester als lohnend.

Rund 25 interaktive Angebote gebe es im Innern der Arena, darunter eine Gletschersimulation in einem Spiele-Raum. In einem "Raumschiff" erlebten die Tester an Bildschirmen, wie stark sich die Erde bei verschiedenen Klima-Szenarien verändern würde. Andere Stationen widmen sich der Klimabilanz von Lebensmitteln: Ein "Einkaufskorb" ermittelt hier den Gesamtwert von Mahlzeiten. An einer "Living Wall" können Gäste erforschen, was man in diversen Alltagssituationen für den Klimaschutz tun kann. An einer weiteren Station können Kinder spielerisch einiges über die Gefahren des Klimawandels lernen, helfen beispielsweise "Ella, dem Eisbärkind".

Das "Raumschiff" zeigt Klima-Szenarien, die "Living Wall" den Klimaschutz in Alltagssituationen. Am "Einkaufskorb" wird die Klima-Bilanz von Mahlzeiten ermittelt; Kinder können auch Eisbären retten (v.l.o.n.l.u). Fotos: Klima-Arena

Christian Ledig, der für den Bildungsbereich zuständige Vorstand, hat beobachtet, dass gerade der erste Besucheransturm am Morgen des Nutzertestes sehr gut vom Personal der Klima-Arena gemeistert worden sei. Sein besonderes Augenmerk habe darauf gelegen, wie Kinder auf die Exponate reagierten. Die Reaktionen hätten "klar gezeigt", dass man mit dem Konzept richtig liege, "künftig als außerschulischer Lernort speziell Schulklassen anzusprechen", sagt Ledig. Die Klima-Arena sei für Schulklassen mit einem eigenen System zur Besucherführung ausgestattet worden, welches die Ausstellung für Kinder und Jugendliche erlebbar mache.

Info: Mitte September soll der 1,4 Hektar große Außenbereich Nutzertests unterzogen werden. Die Klima-Arena nimmt am 14. Oktober ihren offiziellen Betrieb auf, am 12. Oktober findet ein Tag der offenen Tür statt.